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четверг, 29 июля 2021 09:26

"95 квартал" рекламирует свои концерты на кремлевском телеканале

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&quot;95 квартал&quot; рекламирует свои концерты на кремлевском телеканале
Блогер Мирwослав Олешко: "95 квартал" Владимира Зеленского рекламируется на государственном "Первом канале" России. Фото: ATR.UA

Концерты "95 квартала" рекламирует российский "Первый канал".

Об этом сообщил блогер Мирwослав Олешко в Facebook.

Он обнародовал видеозапись рекламного ролика "95 квартала", сделанную из эфира телеканала. В рекламе говорится о концертах "Квартала" которые пройдут с 12 по 22 февраля следующего года в Германии. В частности, 12 февраля запланирован концерт в Гамбурге, 13 февраля в Берлине, 15 февраля в Пфорцхайме, 17 февраля в Фюрте, 18 февраля в Ганновере, 19 февраля в Оффенбахе, 20 февраля в Дюссельдорфе и 22 февраля во Вердене.

"95 квартал" Владимира Зеленского рекламируется на государственном "Первом канале" России. Это кремлевский международный эфир в Германии", - рассказал Мирослав Олешко.

"Торговля Зеленского на крови? Или хорошие отношения Ермака с Кремлем за слив спецоперации Вагнер?", - добавляет блогер.

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Дата
29
июля

Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию

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