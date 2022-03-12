81% американцев считают Украину дружественной. А РФ для большинства – враг

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1611
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3078
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 7893
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7293
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 104394
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6779
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2538
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2817
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6687
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
17
3
20
8
2
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Оккупанты перевозят вооружение под флагом Красного креста
Оккупанты перевозят вооружение под флагом Красного креста
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
&quot;Сейчас, твари, начнется совсем вторая война&quot; - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Видео
Все видео
В 14 регионах Украины возобновят учебный процесс
В 14 регионах Украины возобновят учебный процесс
Потери россиян впечатляют, но украинцам не стоит расслабляться - Зеленский
Потери россиян впечатляют, но украинцам не стоит расслабляться - Зеленский
"Идем к победе" - Зеленский записал первое видеообращение с улицы
"Идем к победе" - Зеленский записал первое видеообращение с улицы
У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов
У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов
Кум Путина первым стал распространять вбросы о биохимических лабораториях - МВД
Кум Путина первым стал распространять вбросы о биохимических лабораториях - МВД
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 522
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 333
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3051
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4185
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8901
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 837
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
суббота, 12 марта 2022 21:39

81% американцев считают Украину дружественной. А РФ для большинства – враг

  Комментировать
81% американцев считают Украину дружественной. А РФ для большинства – враг
США и Украина – стратегические партнеры. Фото: Слово і Діло

81% американцев считают Украину союзником или дружественной страной. В то же время для 70% американцев Российская Федерация - самый большой враг.

О результатах опроса сообщили The New York Times.

Дружеское настроение по отношению к Украине среди американцев выше, чем касательно Франции или Японии. Но ниже показателя Великобритании, Канады и Австралии.

Из 81% американцев, которые положительно относятся к Украине - 29% называют ее союзником.

Украину одинаково положительно воспринимают избиратели обеих партий - Демократической и Республиканской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 600 чехов приедут воевать за Украину

70% американцев считают, что РФ - враг. Этот показатель больше, чем в Северной Корее или Иране.

В 2019 году 36% американцев не были уверены, дружественная ли Украина. Только 41% называл Украину дружеской или союзником.

70% жителей Германии, Франции, Италии и Польши поддерживают вступление Украины в ЕС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «81% американцев считают Украину дружественной. А РФ для большинства – враг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 104394
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 68578
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 44068
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 37577
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 31830
Политика
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
17
 Просмотров: 20535
Депутинизация России поможет восстановить мир — Кулеба
Депутинизация России поможет восстановить мир — Кулеба Просмотров: 423
Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате
Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате Просмотров: 1323
Шольц с Макроном позвонили Зеленскому после разговора с Путиным
Шольц с Макроном позвонили Зеленскому после разговора с Путиным Просмотров: 1899
Агрессия России всколыхнула Ватикан - Папа предлагает посредничество
Агрессия России всколыхнула Ватикан - Папа предлагает посредничество Просмотров: 1044
Больше всего комментируют
7
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
2
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
Голосов: 1304
Голосование Поддерживаете ли национализацию российского имущества?
  • Да, пусть враг терпит и такие потери
  • Нет, это мало что даст
  • Мне безразлично
Просмотреть