81% американцев считают Украину дружественной. А РФ для большинства – враг

США и Украина – стратегические партнеры. Фото: Слово і Діло

81% американцев считают Украину союзником или дружественной страной. В то же время для 70% американцев Российская Федерация - самый большой враг.

О результатах опроса сообщили The New York Times.

Дружеское настроение по отношению к Украине среди американцев выше, чем касательно Франции или Японии. Но ниже показателя Великобритании, Канады и Австралии.

Из 81% американцев, которые положительно относятся к Украине - 29% называют ее союзником.

Украину одинаково положительно воспринимают избиратели обеих партий - Демократической и Республиканской.

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70% американцев считают, что РФ - враг. Этот показатель больше, чем в Северной Корее или Иране.

В 2019 году 36% американцев не были уверены, дружественная ли Украина. Только 41% называл Украину дружеской или союзником.

70% жителей Германии, Франции, Италии и Польши поддерживают вступление Украины в ЕС.