70% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС – соцопрос

70% опрошенных европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС. Фото: zn.ua

Французский институт общественного мнения провел опрос среди европейцев по поводу войны в Украине. В числе респондентов жители Германии, Франции, Италии и Польши. Это около 55% всего населения ЕС.

Об этом сообщает Бабель.

"Жесткие санкции против России поддерживают 79% опрошенных. 57% полностью поддерживают, а еще 22% – скорее поддерживают", - говорится в сообщении.

Также 67% поддерживают предоставление Украине вооружения, а 87% – необходимость принять и помогать украинским беженцам.

Вступление Украины в ЕС поддерживают 70% опрошенных. Самая большая поддержка в Польше – 92%. Далее – в Италии (71%) и Германии (68%). Во Франции за членство Украины выступило 62% граждан.

Положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому – 75% опрошенных. В то же время к Путину негативно относятся более 90%.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.