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четверг, 22 июля 2021 17:44

72-я бригада получила комплект видеоразведки от Порошенко

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  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал комплект оптической разведки для 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал комплект оптической разведки для 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, находящийся на Донбассе, передал первый комплект оптической разведки для 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

"72-я бригада имени Черных Запорожцев для меня очень близка. И я горжусь, что когда мы выбирали название 72-й, я поддержал предложение бригады, чтобы присвоить именно это имя. С Авдеевкой, с "промкой" история 72-й бригады очень тесно связана", - говорит Порошенко.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал комплект оптической разведки для 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал комплект оптической разведки для 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев

"Авдеевка навсегда запечатлелась в сердце каждого украинца. Я помню, как в 2016 году принималось решение о начале наступления, выбивания российских наемников и возможности получить контроль над дорогой, над Ясиноватской развилкой. Я помню, какая цена была заплачена в январе 2017 года. Сколько жизней было отдано, чтобы остановить продвижение российских войск, взять "промку" под контроль, отбросить врага. 72-я бригада до этого была непосредственным образом вовлечена. Вместе с 93-й, 80-й, 54-й, 56- й, 58-й. Это - символ славы и символ чести ВСУ", - говорит пятый президент.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал комплект оптической разведки для 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал комплект оптической разведки для 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев

Он напомнил, что неоднократно бывал в 72-й бригаде: "Мы встречались с 72-й в 2018 году в Бахмуте. Я обещал тогда, что приеду в Белую Церковь встречать в 2019 году, когда был первый вывод из зоны Операции Объединенных Сил. И сегодня мы у вас с нашей командой, командой народных депутатов, добровольцев, волонтеров".

"За последние два месяца я уже третий раз на фронте. До этого две поездки были посвящены 10-й ОГШБр, в Торецке, и в Зайцево, и в Шумах, и в Нью-Йорке. Мы вместе с волонтерами собрали средства для установки уникальной технологии пункта дальнего наблюдения. Ставим это в наиболее опасных участках фронта", - отмечает Порошенко.

Средства на первую партию техники - 560 тысяч гривен - собирали вместе волонтеры, половину добавил Фонд Порошенко. Стоимость полного комплекса видеонаблюдения - более трех миллионов гривен. В 10 ОГШБр он уже работает и спасает жизни военных, говорит Порошенко.

"В 10-ке мы завершили формирование трех батальонных и одного бригадного пункта видеонаблюдения. Следующим мы приняли предложение 72-й бригады. И решили, что будет очень символично начать именно с Авдеевки, с "промки". Для чего это делается? В первую очередь для того, чтобы сохранить жизнь наших воинов. Я лично имел возможность убедиться в качестве работы этой системы, когда можно с блиндажа спокойно наблюдать за движением оккупантов и давать отпор", - говорит Порошенко.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал комплект оптической разведки для 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал комплект оптической разведки для 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев

"Вместе с вами я как Верховный главнокомандующий был с 2014 по 2019, мы с вами давали отпор агрессорам. Мы помним наших героев, отдавших свою жизнь. И вместе будем делать все для того, чтобы не сдать украинскую землю. Мы не принимаем никаких разведений войск, где украинские военные вынуждены по приказу покидать и сдавать политую кровью землю. Мы не принимаем никакой формулы Штайнмайера, которая заставляет Украину проводить силами граждан Российской Федерации политические выборы", - подчеркнул Порошенко.

"Наша позиция очень проста - уберите, господин Путин, свои войска с украинской земли до последнего клочка, включая Донецк, Луганск и Крым, выведите вешу технику и артиллерию, отдайте заложников, а мы сами разберемся с политическим устройством нашего государства. И гарантом суверенитета, территориальной целостности нашего государства являются Вооруженные Силы Украины. Я здесь для того, чтобы вас за это поблагодарить", - говорит Порошенко бойцам.

Уже традиционно команда Порошенко привезла бойцам на передовую сладкие подарки - в этот раз это спелые украинские абрикосы. Пятый президент попутно поблагодарил всех волонтеров, которые присоединились к проекту, и призвал продолжить поддержку армии.

"Три миллиона, одна бригада и сохраненные жизни. Сохраненный суверенитет, украинская земля. Это стоит того. Очень символично, что мы это делаем в дни освобождения Авдеевки", - резюмирует Порошенко.

Как известно, Порошенко с волонтерами оборудовали полным комплектом оптической разведки 10 ОГШБр, которая стоит на линии Зайцево-Шумы-Нью-Йорк. Это более 10% линии фронта. Петр Порошенко с командой лично доставлял это оборудование на передовую. Средства на оптическое оборудование собирают путем краудфандинга совместно с Фондом Порошенко.

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