7% падения для Зеленского это еще очень позитивно - социолог

Значительная часть общества против мира любой ценой, отмечает социолог. Фото: president.gov.ua

Уменьшение рейтинга президента Владимира Зеленского на 7% - далеко не предел и для власти это еще очень положительно.

Об этом Gazeta.ua сказала социолог Ирина Бекешкина.

"Снижение намного меньше, чем ожидалось. Даже если бы власть ничего не делала, то все равно эти заоблачные проценты должны были падать. Ожидания людей были очень высокие, кое-кто хотел, чтобы все очень быстро и легко изменилось

Опрос был уже во время массовых выступлений. Поскольку значительная часть людей против мира любой ценой, считают, что Минские договоренности - это капитуляция, падение рейтинга могло быть еще большым. Поэтому уменьшение на 7% - далеко не предел и для власти это еще очень положительно.

Также общество реагирует на земельную реформу, каким будет закон. Тем более, некоторые политические силы против него активно агитируют.

Зеленский еще не принимал серьезных решений, в частности относительно реформ. За него голосовали люди разных убеждений, взглядов. Для которых он был свой, потому что избегал вопросов, которые делят общество. А теперь с любым решением так или иначе от него будут отходить его бывшие избиратели.

В то же время поднять рейтинг президента мог пресс-марафон. Мол, он все же наш, думает, не собирается сдаваться и идти на уступки России. До 73% доверия Зеленский мог бы вернуться, если бы Россия согласилась на все условия Украины и была бы громкая победа", - говорит социолог.

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Рейтинг президента Владимира Зеленского снизился за один месяц. Положительно к деятельности главы государства относятся 66% украинцев. При этом в сентябре у Зеленского было 73%, свидетельствуют данные опроса КМИС.