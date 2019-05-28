5 шагов для тех, кто хочет проголосовать не по месту регистрации

Изменить место голосования можно до 15 июля включительно.

Украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень на участке.

Об этом сообщают в гражданской сети "Опора".

Перед парламентскими выборами место голосования можно изменить, как и перед президентскими. Процедуру можно пройти до 15 июля включительно.

Однако особенность в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень, - по партийным спискам.

Оба бюллетени - и по мажоритарному кандидата, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах "родного" округа.

Для изменения места голосования необходимо всего 5 шагов: до 15 июля прийти в отдел ведения государственного реестра избирателей, иметь с собой паспорт и документы, написать заявление, где указать желаемую участок для голосования и причину изменения места голосования, получить соответствующее удостоверение и 21 июля прийти на новый участок и проголосовать.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 мажоритарщиков - в округах.