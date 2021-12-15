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четверг, 16 декабря 2021 10:00

"40 до 40". Рейтинг украинских политиков

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&quot;40 до 40&quot;. Рейтинг украинских политиков

Так называемая электоральная революция, которая произошла в Украине в 2019 году, ознаменовала не только смену правящих элит, но и открыла дорогу в высшую политическую лигу большому количеству молодых людей.

Вчерашние активисты, начинающие госслужащие, люди не из системы - воспользовались возможностью и создали собственный политический капитал. Это мотивировало экспертную среду составить рейтинг сорока украинских политиков, которые уже заявили о своих амбициях, но пока не достигли 40 лет.

В список попали министры, депутаты и представители местных властей. Именно они в среднесрочной перспективе будут формировать повестку дня в Украине и определять вектор ее развития.

Список из 40 персоналий в ходе составления рейтинга расширился до 41 номинанта. Определяли места в списке политологи.

1. Кирилл Тимошенко – 32 года, заместитель руководителя Офиса президента и Михаил Федоров – 30 лет, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации.
2. Дмитрий Разумков – 38 лет, народный депутат от "Слуги Народа", бывший председатель Верховной Рады IX созыва.
3. Александр Кубраков – 39 лет, министр инфраструктуры Украины.
4. Юлия Свириденко – 35 лет, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины.
5. Александр Корниенко – 37 лет, первый заместитель председателя Верховной Рады.
6. Гео Лерос – 32 года, внефракционный народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.
7. Виталий Безгин – 31 год, народный депутат от "Слуги Народа", председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
8. Роксолана Подласа – 27 лет, народный депутат от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию.
9. Роман Грищук – 32 года, народный депутат от "Слуги Народа", председатель подкомитета по вопросам образования на протяжении жизни и внешкольного образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.
10. Александр Скичко – 30 лет, председатель Черкасской ОГА.

11. Анна Пуртова – 39 лет, народный депутат от "Слуги Народа", председатель подкомитета по вопросам государственных инвестиционных проектов Комитета Верховной Рады по бюджету.
12. Алексей Красов – 34 года, народный депутат от "Слуги Народа", председатель подкомитета по противодействию коррупции в сфере экологии и природопользования Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.
13. Андрей Мотовиловец – 39 лет, народный депутат от "Слуги Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
14. Алексей Гончарук – 37 лет, экс-премьер-министр Украины.
15. Андрей Андреев – 33 года, экс-депутат Киевсовета, урбанист и ритейлер, основатель стратегического мастер-плана "Киев-2030".
16. Ольга Василевская-Смаглюк – 36 лет, народный депутат от "Слуги Народа", председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
17. Яна Зинкевич – 26 лет, народный депутат от "Европейской Солидарности", председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам правового статуса ветеранов войны.
18. Юлия Светличная – 37 лет, внефракционный народный депутат, член группы по межпарламентским связям с Соединенными Штатами Америки.
19. Александр Третяк – 36 лет, городской голова Ровно.
20. Владислав Криклий – 35 лет, экс-министр инфраструктуры Украины.

21. Андрей Герус – 39 лет, народный депутат от "Слуги Народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
22. Ярослав Железняк - 32 года, председатель депутатской фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
23. Галина Янченко – 33 года, народный депутат от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.
24. Алексей Мовчан - 27 лет, народный депутат от "Слуги Народа", председатель подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию.
25. Ольга Стефанишина – 36 лет, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
26. Алина Загоруйко – 37 лет, заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
27. Людмила Буймистер – 36 лет, внефракционный народный депутат, председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады по экономическому развитию.
28. Татьяна Плачкова – 38 лет, народный депутат от "Оппозиционная платформа - За жизнь", член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
29. Владимир Борисенко – 34 года, городской голова Борисполя.
30. Алена Шкрум – 33 года, народный депутат от "Батькивщины", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

31. Роман Лещенко – 33 года, министр аграрной политики и продовольствия.
32. Елизавета Ясько – 31 год, народный депутат от "Слуги Народа", председатель подкомитета по межпарламентскому сотрудничеству, двусторонних и многосторонних отношений Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
33. Мария Мезенцева – 32 года, народный депутат от "Слуги Народа", председатель подкомитета по вопросам приближения законодательства Украины к законодательству ЕС Комитета Верховной Рады Украины.
34. Соломия Бобровская - 31 год, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
35. Андрей Ильенко – 34 года, народный депутат VII и VIII созывов от ВО "Свобода", экс-кандидат на должность городского головы Киева.
36. Марина Бардина – 28 лет, народный депутат от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
37. Кира Рудык – 36 лет, глава партии "Голос".
38. Александр Качура – ​​31 год, народный депутат от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
39. Галина Михайлюк – 34 года, народный депутат от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
40. Евгения Кравчук – 35 лет, народный депутат от "Слуги Народа", председатель подкомитета по вопросам информационной политики Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.

Эксперты, участвовавшие в определении мест номинантов: Борис Тизенгаузен – эксперт-международник. Петр Охотин – политтехнолог. Олег Лесной – политолог, вице-президент Аналитического Центра "Политика". Ярослав Божко – политический консультант, Глава Центра политических студий "Доктрина". Дмитрий Левусь – политолог, сокоординатор общественной инициативы "Янтарный путь". Игорь Чаленко – экономист, политический эксперт. Андрей Рудык – политолог.

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