4 тыс. поправок к Избирательному кодексу планируют рассмотреть на этой неделе

На этой неделе парламент рассмотрит поправки Избирательного кодекса.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении пройдет на текущей неделе.

Об этом он сказал на Согласительном совете, пишет "Інтерфакс-Україна"

"На этой неделе мы продолжим рассмотрение правок, вы знаете, что большое количество правок - более 4 тысяч. И я надеюсь на понимание всех народных депутатов и на докладчика Черненко (народный депутат Александр Черненко, фракция "Блок Петра Порошенко". - Gazeta.ua), что мы сможем на этой неделе очень активно и более интенсивно пройти правки к Избирательному кодексу", - сказал Парубий.

Избирательный кодекс презентуют.

"Много мифов и непонимания, и много искривленной информации об Избирательном кодексе. Необходимо будет сделать большую презентацию и объяснить и обществу, и, наверное, многим народным депутатам, собственно, преимущества Кодекса", - заявил спикер.

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По закону, принятому в первом чтении, мажоритарная система отменяется. Вводят открытые списки партий. Каждая политическая сила будет составлять один общенациональный список кандидатов. Но избиратель увидит фамилии тех, кто будет представлять в Верховной Раде конкретный округ, - их будет не 225, а 27. В основном - по округу на область. 2 - только в Днепропетровской и Киевской. Крым объединят с Херсонской областью. Избиратель голосует за партию и, по желанию - за кандидата в списке. Центризбирком будет поднимать вверх в таблице тех политиков, которые получат наибольшую поддержку. Политическая сила проходит в парламент, если набирает 4% общего количества голосов.