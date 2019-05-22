4 нардепа покинули фракцию БПП

Лещенко, Залищук и Найем готовят свой проект к выборам. Фото: УНИАН

Из фракции "Блока Петра Порошенко" вышли четверо народных депутатов.

Об этом объявила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Сообщаю о выходе народных депутатов Залищук Светланы Петровны, Корнацкого Аркадия Алексеевича, Лещенко Сергея Анатольевича и Найем Мустафы из состава депутатской группы партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде", - сообщила Геращенко.

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20 мая президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.