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пятница, 12 марта 2021 14:14

32-летний сын Ахметова купил виллу за 2 млрд грн

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В декабре прошлого года семья олигарха Рината Ахметова приобрела виллу в пригороде Женевы в Швейцарии за 60 млн франков или 2 млрд грн для сына олигарха - Дамира Ахметова. Об этом сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко.

 

Дамир Ахметов купил в Везене 2 здания - роскошную виллу и дом поменьше по соседству, а также участок площадью 7600 кв. м, сообщает "Українська правда".

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Продавцом был Мансур Акрам Одже, французский бизнесмен. Он в частности совладелец команды McLaren Formula One.

32-летний Дамир - старший сын Рината Ахметова. Он покинул Украину в возрасте 10 лет, учился в Швейцарии и Великобритании.

Дамир Ахметов является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца, ДТЭК и Метинвест. Он никогда не вел бизнес самостоятельно и участвовал только в управлении компаниями отца.

  Вилла Дамира Ахметова в Везене расположена на "частной улице" и находится под охраной.
Вилла Дамира Ахметова в Везене расположена на "частной улице" и находится под охраной.

"Сын олигарха Рината Ахметова Дамир по итогам 2020 года купил за 2 миллиарда гривен виллу на Женевском озере. А Укрзализныця по итогам 2020-го не дополучила 4 миллиарда гривен за перевозку железной руды, потому что лоббисты Ахметова заблокировали это решение.

Сначала украинцы за свой счет содержали олигархов. Теперь начинают содержать их детей", - заявил Лещенко, который является членом наблюдательного совета Укрзализныци.

В прошлом году в январе сообщалось, что самый богатый человек Украины, олигарх Ринат Ахметов, купил виллу на Лазурном побережье во Франции стоимостью €200 млн или 5,3 млрд грн.

По оценкам Forbes, состояние Ахметова - $7,6 млрд.

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