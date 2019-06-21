32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом

На Западе Зеленский сохранил представление о преемственности. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пока занимается "влажной уборкой" в стране. Больше возможностей на изменений получит после парламентских выборов.

Об этом Gazeta.ua сказал политический обозреватель Леонид Швец.

"Пока что сам Зеленский не совсем понимает, что такое президент Зеленский. 30 дней показали, что он действительно хочет менять страну.

Как владелец немаленького бизнеса понимает, чего хочет. Отменить сверхвысокую роль государства в экономике, чтобы она не вмешивалась в бизнес. Не мешала, а помогала. Об этом столько говорится, и когда собственно бизнесмен такого уровня пришел, он и хочет эти вещи воплотить в жизнь. Нормально? Да.

Другое дело, когда дома долго не было не то что ремонта, но даже не убрано, то на первых часах не трудно создать иллюзию, что страна реформируется. Немножко подмел пыль, снял паутину по углам - и уже светлее. Как в случае с отменой указов предшественников. Такая себе влажная уборка.Это еще совсем не реформирование.

Когда действительно дойдет до реформирования, система скрутится ежом

Когда действительно дойдет до реформирования, система скрутится ежом, будет показывать иглы, больно кусаться.

Пока демонстрация намерений - нормальная.

За месяц Зеленский всячески пытался снять сомнения вокруг себя. Показать, что он украинский патриот, не будет сдавать украинские интересы. И собственно, это показали его визиты в Брюссель, Берлин и Париж. Они являются удачными. На Западе увеличилось понимание, что такое Зеленский и это не так страшно - он поддерживает представление о стабильности, преемственности в политике. Это важно на международном уровне - сохранять репутацию стабильного партнера.

На Западе увеличилось понимание, что Зеленский - это не так страшно

Следующая задача - парламентские выборы, как третий президентский тур. Зеленский должен получить рычаги, с помощью которых перейдет от паутины и заметания мусора к системным реформам. И в этот период появятся уже новые вопросы к нему и его команде.

Касательно встречи с Пинчуком, Ахметовым и Коломойским - здесь ничего нового нет. Это песенка о "социально ответственном большом бизнесе". Что там могло быть еще? Беседа "Давайте, помогайте. Общие правила". Все очень просто.

Вряд ли он что-то им обещал. Зеленский еще не в том состоянии, когда вынужден кому-то что-то обещать. Исключать, что такая ситуация может возникнуть в дальнейшем, нельзя. Пока же договариваться не о чем.

Скорее олигархи хотят договориться с гарантом, чем он с ними

Сейчас ситуация такова, что скорее олигархи больше хотят договориться с гарантом, чем он с ними.

На самом деле Зеленский хочет опереться на малый, средний бизнес, "снять с него оковы". Этот большой слой - существенный, как в избирательном смысле, так и экономическом.

Разговаривать с Ахметовым, Пинчуком или Коломойским надо. Это люди, у которых большой ресурс. Надо быть для них понятным. Другое дело, что нельзя с ними договариваться - что-то где-то взять и им дать. Нет оснований, почему Зеленский должен был это делать", - говорит Леонид Швец.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.