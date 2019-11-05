3 месяца после выборов: ЦИК назвала последнего нардепа-победителя

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов в парламент в одномандатном округе № 198 в Черкасской области. Там победил самовыдвиженец, нардеп предыдущего созыва Сергей Рудык.

Результаты ЦИК установила на заседании 5 ноября, пишет УНН

Рудык получил 18 921 голос.

ЦИК завершила повторный подсчет голосов избирателей на 21-м участке округа.

Ранее ЦИК зарегистрировала Рудыка народным депутатом. Однако 28 августа этот решение отменил суд.

После торжественного заседания Сергей Рудык вызвал в Верховную Раду полицию из-за отказа выдавать ему депутатское удостоверение.

По результатам голосования на сайте ЦИК, он получил 28,92% голосов на внеочередных парламентских выборах. Второе место заняла кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко. Она оспаривала его победу на округе.