25 стран мира обсуждают признание депортации крымских татар геноцидом

Депортацию крымских татар хотят признать геноцидом. Фото: Сегодня

До конца текущего года парламенты еще минимум 2-х европейских стран могут признать депортацию крымскотатарского народа геноцидом.

"Крымскотатарский ресурсный центр ведет работу по признанию депортации крымских татар геноцидом еще с 25 странами", - сообщается на официальном сайте правозащитной организации.

9 мая 2019-го впервые Сейм Латвии признал депортацию крымскотатарского народа в 1944-м актом геноцида. В документе подчеркивается, что ряд исторических источников указывает на целенаправленный геноцид советской власти против многих народов и этнических групп, которые жили в Советском Союзе и на оккупированных им территориях, в частности крымских татар.

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6 июня 2019-го за резолюцию Сейма Литовской Республики о признании депортации 18 мая 1944-го актом геноцида крымскотатарского народа проголосовали 77 депутатов, один воздержался, никто не проголосовал против.