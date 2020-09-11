1,6% избирателей сменили место голосования на местных выборах

В Комитете избирателей Украины считают, что законодательство нужно изменить. Фото: cvk.gov.ua

Более 90 тыс. граждан Украины сменили избирательный адрес для участия в местных выборах.

Это 1,6% от числа избирателей, которые могли бы ее сменить, сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает "Радио Свобода".

"По состоянию на сегодня, на сайте Государственного реестра избирателей мы видим цифру 92 000 избирателей, которые сменили избирательный адрес. Это много или мало? По нашему мнению, это небольшая цифра, к сожалению. Всего в Украине насчитывается от 5,5 до 6 млн избирателей, требующих смены избирательного адреса. Это внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты. Всего около миллиона граждан, не имеющих в паспорте отметки о регистрации вообще", - отметил Кошель.

Он считает, что в дальнейшем при работе над Избирательным кодексом необходимо пересмотреть механизм изменения избирательного адреса.

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"Речь идет не только о том, что мы решаем проблемы для определенной категории избирателей. Речь идет о потенциальной манипуляции во время избирательного процесса", - сказал Кошель.

По состоянию на 10 сентября, украинцы подали 97 932 заявления об изменении избирательных адресов. Из них 92 399 подали заявления о смене избирательных адресов на адреса фактического места жительства. 4712 заявлениям отказали в удовлетворении.

5 сентября начался избирательный процесс. По календарному плану, 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельских, поселковых, городских голов. Местные выборы запланировали на 25 октября.