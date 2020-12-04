15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн

Исполняющий обязанности начальника Главного следственного управления СБУ Андрей Швец проживает в имении ориентировочной стоимостью 11 млн грн в одном из самых дорогих элитных поселений под Киевом - коттеджном городке "Золоче". Об этом рассказали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Андрей Швец уже более года руководит следствием СБУ.

"Многолетний опыт работы в органах прокуратуры, Государственной фискальной службы, Министерства юстиции. Более 10 лет возглавлял следственные подразделения в вышеупомянутых органах", - так профессиональные навыки чиновника описывают в юридической компании, где он непродолжительно работал в перерыве между государственной службой в различных ведомствах.

В этом году в СБУ Швеца наградили медалью за "15 лет добросовестной службы" и вручить ведомственную награду: "огнестрельное оружие".

Что же дает этот "временный" статус, который затянулся уже более чем на год? - спрашивают журналисты.

Самый очевидный вариант - определенную таинственность. В то время как полноценное назначение на эту высокую должность было бы публичным.

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Должность главного следователя СБУ - одна из тех, кого по представлению председателя Службы утверждает лично президент страны. Последнее публичное упоминание о руководителе Главного следственного управления было еще в начале ноября прошлого года и касалось освобождения предшественника Швеца.

Вторая приманка статуса "в.и.о": нет необходимости публично отчитываться о своих доходах. По общим правилам, публичные декларации должны подавать те сотрудники спецслужбы, которых назначает президент - председатель СБУ, его заместители, и, в частности, руководитель Главного следственного управления.

Андрей Швец же - фактический руководитель, но в статусе "в.и.о". Его назначено не указом президента, а внутренним приказом председателя СБУ Ивана Баканова.

В последней публичной декларации Андрея Швеца за 2018 год: денежные сбережения чуть больше миллиона гривен, 2 авто, земля в Киевской обл, квартира на левом берегу в столице и имение, оформленное на отца под Киевом - в селе Вишенки.

Коттеджный городок "Золоче" раскинулся на 100 гектарах земли в Бориспольском районе. Риэлторы называют его "самым престижным" комплексом Киевщины. Здесь собственные парки, детсад и школа, салон красоты, фитнес-центры, SPA, фешенебельные рестораны, своя вертолетная площадка и яхт-клуб.

Там расположен дом отца Андрея Швеца - 2-этажный коттедж на более чем 200 квадратов. Имение с бассейном он приобрел в 2015 году. А продал - по данным из реестра недвижимости - за 5 дней до публикации журналистского материала.

У другого имения журналисты фиксировали авто СБУшника.

Ориентировочно такой дом стоит минимум 11 млн грн.

Земля под имением имеет государственную регистрацию и с октября 2019-му принадлежит семье Швеца - его жене и отцу.

По данным источников "Схем" в налоговой, жена чиновника СБУ официально за 22 года заработала 70 тыс. грн, основные поступления - помощь из государственного центра социальных выплат.

"После увольнения из Министерства юстиции Украины в 2018 году Андрей Швец занимался более года предпринимательской деятельностью. От этой деятельности получил доход в сумме почти 5 млн грн, из которых в полной мере были уплачены налоги. Дом возводился на средства отца, который получил их от реализации старого дома. Часть средств использовано с дохода отца от работы за границей в течение более трех лет. Дополнительно в приобретение дома средства вкладывала семья", - завили в пресс-службе СБУ.

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Иван Баканов на посту главы СБУ - с августа прошлого года. До этого был руководителем ООО "Студия Квартал-95". В октябре прошлого года заявлялось, что в СБУ готовится самая масштабная реформа.