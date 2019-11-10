148 зарплат на руке: нардеп Тищенко засветил дорогие часы

В нардепа Николая Тищенко заметили часы стоимостью 612,5 тыс. грн. Фото: Bykvy

Народный депутат Николай Тищенко засветил дорогие элитные часы.

Соответствующее фото с дорогим аксессуаром сделал корреспондент "Апострофа".

Как отмечается, в Тищенко на руке заметили швейцарские часы марки Rolex. Их стоимость составляет 612,5 тыс. грн, эта сумма примерно равно 148 минимальным зарплатам украинцев.

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Фото: Апостроф

У народного депутата от "Слуги народа" Александр Дубинский также увидели дорогие часы марки Rolex. На руке у "слуги" модель часов Rolex Submariner 2004 года, оценивается в 523 532 грн.