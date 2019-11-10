148 зарплат на руке: нардеп Тищенко засветил дорогие часы

Народный депутат Николай Тищенко засветил дорогие элитные часы.
Соответствующее фото с дорогим аксессуаром сделал корреспондент "Апострофа".
Как отмечается, в Тищенко на руке заметили швейцарские часы марки Rolex. Их стоимость составляет 612,5 тыс. грн, эта сумма примерно равно 148 минимальным зарплатам украинцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена нардепа Тищенко рассказала, ревнует ли мужа к его помощнице
У народного депутата от "Слуги народа" Александр Дубинский также увидели дорогие часы марки Rolex. На руке у "слуги" модель часов Rolex Submariner 2004 года, оценивается в 523 532 грн.
×
Комментарии