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воскресенье, 10 ноября 2019 18:45

148 зарплат на руке: нардеп Тищенко засветил дорогие часы

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  В нардепа Николая Тищенко заметили часы стоимостью 612,5 тыс. грн. Фото: Bykvy
В нардепа Николая Тищенко заметили часы стоимостью 612,5 тыс. грн. Фото: Bykvy

Народный депутат Николай Тищенко засветил дорогие элитные часы.

Соответствующее фото с дорогим аксессуаром сделал корреспондент "Апострофа".

Как отмечается, в Тищенко на руке заметили швейцарские часы марки Rolex. Их стоимость составляет 612,5 тыс. грн, эта сумма примерно равно 148 минимальным зарплатам украинцев.

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  Фото: Апостроф
Фото: Апостроф

У народного депутата от "Слуги народа" Александр Дубинский также увидели дорогие часы марки Rolex. На руке у "слуги" модель часов Rolex Submariner 2004 года, оценивается в 523 532 грн.

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Дата
10
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