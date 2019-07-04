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четверг, 04 июля 2019 15:36

10 месяцев строительства за 300 млн грн: новые подробности переезда Офиса президента

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10 месяцев строительства за 300 млн грн: новые подробности переезда Офиса президента
По проекту будет фонтан.

Обновление здания Украинского дома под Офис президента Владимира Зеленского может обойтись в более чем 300 млн грн.

Об этом сказал соавтор проекта Иван Юнаков, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Все согласования проекта займут около месяца, строительные работы – 6-10 мес.

"Вполне реально за один месяц это сделать (пройти все согласования. – Gazeta.ua) и выйти на строительную площадку", - сказал Юнаков.

"Основная задача – демонтировать и вынести инженерное оборудование, сделать подземный паркинг", - рассказал соавтор проекта.

Также будет достроено небольшое 1-этажное стеклянное здание, где разместятся центр приема граждан и информационный центр.

Проект офиса президента рассчитан на 500 рабочих мест. В планах – обустроить ландшафтную зону и запустить обновленный фонтан. Также будет подземный паркинг на 100 машиномест и для посетителей - на 34.

Инфраструктура офиса будет включать спортзалы, конференц-залы и public space – 2 этажа будут работать по принципу коворкинга.

Кабинет Зеленского разместится на 4-м этаже.

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20 мая президент Зеленский принес присягу народу Украины. Во время инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8-го созыва. Кабмин 6-й президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.

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Дата
04
июля

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