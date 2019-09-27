10 лет назад Тимошенко была готова продавать землю не только иностранцам, но и государствам - Заблоцкий

Нардеп Марьян Заблоцкий прокомментировал результаты круглого стола относительно рынка земли, который организовала фракция "Батькивщина"

Некоторые политические и общественные деятели, которые сейчас активно защищают сельскохозяйственные земли от "продажи иностранцам", в прошлом сами же это инициировали.

Об этом на фейсбук-странице написал народный депутат Марьян Заблоцкий по итогам круглого стола относительно рынка земли, который организовала фракция "Батькивщина".

Заблоцкий опубликовал законопроект "О рынке земли", который был подан от правительства в 2008 году за подписью Юлии Тимошенко. "Предлагалось разрешать покупать (сельхозземли — ред.) напрямую не то что иностранцам, а иностранным государствам!", — напомнил Заблоцкий.

Сейчас в "Батькивщине" от документа открещиваются: "Дискуссия по этому была такая: первая стадия — "там такого не написано", вторая стадия — "там можно только фермерам", третья стадия — "это не мой законопроект", четвертая — "ты служишь олигархам".

Напомним, 26 сентября от имени партии и фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к президенту с требованием провести референдум, прежде чем выносить законопроект о рынке земли на голосование Верховной Рады. По ее мнению, документ разрешает иностранцам покупать украинскую землю, что означает "новейшую колонизацию Украины".