1 тыс. грн за голос: подозреваемой в подкупе грозит до 7 лет тюрьмы

Правоохранители во время обыска нашли записи с фамилиями тех, кто согласился продать голос и получил деньги. ФОТО: УНИАН

Прокуратура передала в суд обвинительный акт касательно жительницы Подольска, которую подозревают в подкупе избирателей.

Во время предвыборной кампании женщина предлагала жителям одного из микрорайонов Подольска продать свой голос за 1 тыс. грн, отмечает прокуратура Одесской области.

Женщина "купила" 16 голосов. Во время обыска у нее нашли записи с фамилиями тех, кто согласился продать голос и получил деньги.

За подкуп избирателей ей грозит от 5 до 7 лет заключения, а также лишение права занимать некоторые должности или определенные типы деятельности до 3 лет.

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Город Подольск входит в 137 округ, на котором победил самовыдвиженец Алексей Гончаренко. Он опередил кандидата от "Слуги народа" на 5%. Наиболее типичными нарушениями в день выборов в ОО "Комитет избирателей Украины" назвали ошибки в работе участковых избирательных комиссий и проведение агитации вне разрешенных законом сроками. Отдельно также зафиксировали единичные факты подвоза граждан на участки, непрямой подкуп и попытки вынести бюллетени за пределы участков. Больше всего незаконно агитировали от имени "Слуги народа", "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Оппоблока".