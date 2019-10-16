$30 млн окружения Януковича: Латвия прокомментировала возможность возврата

"Надо подождать решения суда", - сказал президент Латвии. ФОТО: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Латвию обсудил с президентом страны Егилсом Левитсом средства, которые из Украины выводили экс-чиновники.

Об этом Зеленский заявил после встречи с Левитсом.

"Отдельная тема встречи - это средства преступного происхождения, связанные с экс-чиновниками Украины, которые были выведены в латвийские банки из Украины. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество", - сказал президент Украины.

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"Это касается и вопроса возврата этих активов, по которым уже есть соответствующее решение суда. А также поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию"

Левитс добавил, что страна будет пытаться способствовать в "положительном решении вопроса", впрочем, стоит подождать решения суда.

"Существует процедура, нужно подождать решения суда, также есть договоренности с украинской стороной, она предоставит необходимые доказательства. Мы против отмывания нелегальных средств, и будем делать все, чтобы этого избежать".

15 октября Генпрокуратура сообщила, что Латвийский суд конфисковал $ 30 млн, связанных с бывшими украинскими чиновниками. Деньги арестовали в начале 2015-го на запрос ГПУ. Вопрос их возвращения должны решить на межправительственном уровне. Осенью 2014-го генеральный прокурор Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы $ 49300000, а у бывшего нардепа Юрия Иванющенко - $ 32 млн и 72 млн швейцарских франков. 2016-го Латвия стянула в свой госбюджет 50 млн евро, принадлежавших бывшим украинским чиновникам и были арестованы в рамках борьбы с отмыванием грязных денег.