$30 млн окружения Януковича: Латвия прокомментировала возможность возврата

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1548
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2862
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1332
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4338
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2718
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 909
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6120
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1062
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
4
5
3
15
5
&quot;Слуга народа&quot; носит сумку за 170 тыс. грн
"Слуга народа" носит сумку за 170 тыс. грн
&quot;СБУ, нравится?&quot;: кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
&quot;Нет капитуляции&quot;: митинг требует отказаться от &quot;формулы Штайнмайера&quot;
"Нет капитуляции": митинг требует отказаться от "формулы Штайнмайера"
Видео
Все видео
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3618
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6921
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1557
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 837
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 612
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
среда, 16 октября 2019 13:18

$30 млн окружения Януковича: Латвия прокомментировала возможность возврата

  Комментировать
$30 млн окружения Януковича: Латвия прокомментировала возможность возврата
"Надо подождать решения суда", - сказал президент Латвии. ФОТО: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Латвию обсудил с президентом страны Егилсом Левитсом средства, которые из Украины выводили экс-чиновники.

Об этом Зеленский заявил после встречи с Левитсом.

"Отдельная тема встречи - это средства преступного происхождения, связанные с экс-чиновниками Украины, которые были выведены в латвийские банки из Украины. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество", - сказал президент Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновницу времен Януковича вызывают в Генпрокуратуру

"Это касается и вопроса возврата этих активов, по которым уже есть соответствующее решение суда. А также поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию"

Левитс добавил, что страна будет пытаться способствовать в "положительном решении вопроса", впрочем, стоит подождать решения суда.

"Существует процедура, нужно подождать решения суда, также есть договоренности с украинской стороной, она предоставит необходимые доказательства. Мы против отмывания нелегальных средств, и будем делать все, чтобы этого избежать".

15 октября Генпрокуратура сообщила, что Латвийский суд конфисковал $ 30 млн, связанных с бывшими украинскими чиновниками.

Деньги арестовали в начале 2015-го на запрос ГПУ. Вопрос их возвращения должны решить на межправительственном уровне.

Осенью 2014-го генеральный прокурор Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы $ 49300000, а у бывшего нардепа Юрия Иванющенко - $ 32 млн и 72 млн швейцарских франков.

2016-го Латвия стянула в свой госбюджет 50 млн евро, принадлежавших бывшим украинским чиновникам и были арестованы в рамках борьбы с отмыванием грязных денег.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «$30 млн окружения Януковича: Латвия прокомментировала возможность возврата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Коммунистическое государство получило ядерное оружие

В спортзале повесили военных преступников

Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине

В монастыре сделали общежитие

Самое читаемое
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 55153
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 48860
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 40777
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 17928
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 17397
Политика
Депутаты приняли судебную реформу Зеленского
Депутаты приняли судебную реформу Зеленского Просмотров: 639
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ 2 Просмотров: 405
Амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может - Слуга народа
Амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может - Слуга народа 1 Просмотров: 216
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело против Портнова за ложь против Порошенко - Новиков
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело против Портнова за ложь против Порошенко - Новиков 1 Просмотров: 279
Члены ВРП будут увольнять себя сами. Депутаты провалили правку - ЦПК
Члены ВРП будут увольнять себя сами. Депутаты провалили правку - ЦПК Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
Рейтинг Зеленского резко упал
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
2
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
1
Ученые определили, что в людях самое сексуальное
Голосов: 12820
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua