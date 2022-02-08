Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну

Олимпийские игры с начала века были хорошим поводом для России начинать военные авантюры. В августе 2008 года российские войска на фоне летней Олимпиады в Китае вторглись в Грузию. Зимой 2014 года сразу же после Игр в Сочи Россия начала военное вторжение в Украину. Сейчас, с началом зимней Олимпиады в Китае, снова велики ожидания, что Россия сделает попытку военной силой добиться неосуществленных целей в отношении Украины.

В хаотичном наборе многочисленных оценок на этот счет общим является одно: молчаливая подготовка России, начавшаяся примерно год назад, делает риск войны высоким. Очевидно, что российский военный истеблишмент имеет разработанные планы действий для разных сценариев, которые могут быть реализованы с использованием более широких силовых, политических, экономических и информационных инструментов. За годы, прошедшие с начала военной агрессии против Украины в 2014 году, Россия достигла высокого умения превращать самые разные сферы человеческой деятельности в оружие против реальных и воображаемых противников, вепонизировать политику, экономику, информацию и даже культуру.

Поэтому объяснимо различие оценок относительно того, как и когда Россия может начать войну, и вообще начнет ли. Это создает повышенный тревожный фон, который способствует мобилизации ресурсов Украины и ее партнеров для реагирования на угрозу. С другой стороны, тревожность может существенно дестабилизировать политику и экономику. В этом смысле само управление тревожностью становиться оружием. Россия уже много лет использует этот инструмент гибридной войны для решения более широкой задачи, которая на языке российских спецслужб звучит как "изоляция Украины по западному контуру с использованием имеющегося функционала".

Инструмент управляемой тревожности был выбит из российских рук. США и их союзники показали, что не боятся эскалации со стороны России

Долгие годы войны с Украиной российскому президенту Владимиру Путину достаточно было сделать очередную вальяжно-угрожающую ремарку на военную тему, чтобы вызвать политическое возбуждение за пределами России. Но с осени прошлого года инструмент управляемой тревожности был выбит из российских рук. США и их союзники показали, что не боятся эскалации со стороны России и готовы идти на встречную.

Именно США первыми объявили о новым сосредоточении российских войск у границ Украины. Заявления постепенно становились все более алармистскими, но все же не до такой степени, как они прозвучали с некоторым запозданием в украинском информационном поле. Сейчас уже известна одна из причин. Английское слово imminent, использовавшееся в американских заявлениях относительно угрозы российского военного вторжения в Украину, переводилось как "неминуемая", хотя и не несет такого смысла. Imminent означает нечто непосредственно нависающее. Но для неминуемого есть другое английское слово – "inevitable, а оно никогда не звучало. Политика США последних месяцев в отношении российской угрозы как раз и состояла в том, чтобы избежать войны, предоставив России возможность разрешить реальные, а не мнимые тревоги путем дипломатии.

Относительно жесткости информационного реагирования США и их союзников по НАТО на российскую военную эскалацию нужно понимать еще и следующий аспект. В демократических странах действующая власть обязана объяснять обществу необходимость важных внешнеполитических действий. Если речь идет о масштабной поддержке Украины в противостоянии с Россией, это требует объяснения и убеждения. В последние месяцы произошло то, чего Украина добивалась многие годы – от США и НАТО была получена реальная помощь, вынуждающая Россию считаться с новой ситуаций. Эту помощь можно было не только увидеть, но и услышать. Иногда могло показаться, что помощь звучит слишком громко. Но вряд ли уместно указывать союзникам, как им освещать оказание помощи Украине. Правильней реагировать на то, как в украинском информационном пространстве освещаются обстоятельства оказания такой помощи.

Новое умение США и НАТО создавать тревожность в самой России стало для нее неожиданным

Новое умение США и НАТО создавать тревожность в самой России стало для нее неожиданным. В Кремле попытались переломить ситуацию, взвинтив требования до немыслимого предела. В декабре Россия потребовала чуть ли не в двухдневный срок принять ее ультиматум о капитуляции Запада, который лишь едва не дотягивал до требования самороспуска Альянса. Иначе Россия грозила неназванными "военно-техническими мерами".

Подняв ставки, Россия добилась серии дипломатических консультаций со США, НАТО, ОБСЕ. Но ни о каком самороспуске НАТО там речь не шла. Как не шла она об отказе Альянса от возможности принятия новых членов, в том числе Украины. России было предложено вернуть войска к местам постоянной дислокации и в рамках дипломатического диалога заняться контролем вооружений и военной активности на собственной территории на паритетной основе со США и европейскими странами, включая Украину. В случае отказа России грозят вполне конкретные меры – дальнейшее усиление восточного фланга НАТО, увеличение военной помощи Украине и новые жесткие санкции, несущие значительный ущерб российской экономике. Все это было оформлено в письменных ответах, которые Россия добивалась от США и НАТО. Их смысл – "в удовлетворении российского ультиматума отказать по всем пунктам".

Кремль сделал вид, что все идет по плану. Но тревогу, созданную перспективами эскалации, запущенной самой Россией, выдали российские фондовые рынки и рубль. Они постепенно падали с возобновления торгов после празднования нового года. Падение сопровождалось глубокими провалами, созданными даже не американскими санкциями, а простыми анонсами об их возможности.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

Со второй половины января Россия перешла к "плану Б". Не сумев добиться от США и НАТО хотя бы малейших уступок относительно Украины, Кремль вернулся к идее добиться от Украины значительных уступок по вопросу ОРДЛО. Ядерная война с Западом сжалась до военной операции против Украины. Кремль совершил маневр известного по советским анекдотам поручика Ржевского, который, не сумев искупать коня в шампанском, решил облить кота пивом. Сейчас из Кремля исходят мессиджи, транслируемые российской пропагандой, что никаких планов войны у России вовсе не было, якобы это США и НАТО пытаются втянуть РФ в войну с Украиной, помогая ей оружием и поощряя к защите собственного суверенитета.

Россия перешла к "плану Б"

Вряд ли это может кого-то обмануть за пределами России. Еще пару месяцев назад Путин многозначительно уклонялся от ответа на вопрос, собирается ли Россия снова нападать на Украину. Он и до сих пор так и не высказался публично о перспективах войны и мира. Невозможно не видеть, что российские войска у украинских границ усиливают логистикой, необходимой для ведения военных операций. На территории Беларуси Россия начала военные маневры, которые продлятся на период Олимпиады в Китае. Россия возвращает из Африки на оккупированные территории Украины боевиков своих частных военных компаний, находящихся в оперативном управлении министерства обороны России.

У Украины остаются значительные уязвимости к авиационным и ракетным ударам, терактам и военным операциям РФ под чужим флагом

Поэтому возвращаются исторические аналогии – снова российская эскалация на фоне Олимпиады грозит обернуться войной. Скопления российских войск недостаточно для оккупации Украины. Полученное оборонительное оружие позволяет Украине сделать крайне сложной для России любую сухопутную операцию. Но у Украины остаются значительные уязвимости к авиационным и ракетным ударам, терактам и военным операциям РФ под чужим флагом.

В условиях неопределенности российских планов можно уверенно судить о трех важных обстоятельствах.

1. Россия имеет и не меняет свою цель подчинения Украины, лишения ее суверенитета и включения в новое имперское образование. Тактическое достижение этой цели зависит от независящих от Кремля факторов и необязательно подразумевает использование военной силы.

2. Россия учитывает при выборе инструментов давления – от информационных до военных – сопротивляемость Украины к их действию. Инструменты, применение которых окажется слишком дорогими, не будут использованы, ими Россия будет только угрожать. Причем применение любого инструмента, включая военный, окажется дорогим, если его использование не приведет к коллапсу политических и общественных институтов Украины, дезорганизации сферы обороны и безопасности, потере экономической управляемости. При достаточно высоком пороге цены, которую вынуждена была бы заплатить Россия за масштабную военную агрессию (а порог уже высок благодаря помощи США и НАТО), только хаос мог бы стать достаточным призом для стратегов Кремля. Поэтому, если не будет риска хаоса в Украине под угрозой или с началом масштабной российской военной агрессии, то не будет и самой такой агрессии.

Хаос мог бы стать достаточным призом для стратегов Кремля

3. Россия учитывает внешние реакции, которые в последние месяцы вышли далеко за рамки привычной для Запада "глубокой озабоченности". Сейчас уже нет сомнений, с чем может столкнуться Кремль в случае масштабного военного вторжения в Украину – это жесткие санкции, усиление НАТО и значительная военная помощь самой Украине.

Но в российском арсенале есть и разные формы военных действий. Вместе с невоенными инструментами они могут служить той же цели коллапса Украины, но при этом оставляют России некоторый шанс избежать жесткой западной реакции. Опасными для Украины выглядят организованные Россией масштабные теракты, авиационные и ракетные удары, наступательные операции от имени так называемых ДНР и ЛНР. Чтобы такие действия оказались ниже порога жестких санкций, России потребовалось бы убедительное для США и НАТО оправдание. Его РФ может искусственно создать. Но убедительным оно окажется только когда волна текущей мобилизации западного внимания к Украине спадет. В любом случае, вероятность применения Россией подобных форм нападения зависит от их эффективности с точки зрения подталкивания Украины к хаосу. Они не будут эффективными без сочетания с другими факторами, такими как политический или экономический кризис.

Китай может быть заинтересован в том, чтобы использовать Россию для буллинга Запада

Олимпийский сюжет войны может иметь на этот раз новый оборот. Путин едет в Китай по личному приглашению председателя Си Цзиньпина (ввиду антидопинговых санкций официальные лица России не могут быть гостями самой Олимпиады). Россия может почувствовать себя готовой к жертвам, связанным с новой военной агрессией, если будет уверена в ощутимой китайской поддержке. Существует представление, что Китай может быть заинтересован в том, чтобы использовать Россию для буллинга Запада. С другой стороны, именно Запад, а не Россия – основной торговый партнер Китая. Поэтому Си Цзиньпин вполне может побрезговать услугами Путина в таком важном вопросе, как мировой порядок.

Сейчас можно уверенно судить, что до конца Олимпиады Россия не решиться огорчать Китай военным безрассудством. После ее завершения масштабная сухопутная военная операция России останется крайне маловероятной благодаря полученной Украиной помощи от союзников. Более вероятно создание Россией искусственных поводов для военной операции с объяснимыми резонами – заставить выполнить Минские соглашения, расширить территорию ОРДЛО, уничтожить полученное от НАТО "наступательное оружие".

В данном случае, "вероятно" означает меньше, чем imminent, и много меньше, чем "неизбежно". Пока Россия вполне осознает возможные последствия западного реагирования на любые действия против Украины. Но когда фокус внимания США и НАТО на Украине начнет терять остроту, Россия может почувствовать новый шанс. К тому моменту Украине важно успеть укрепить оборону и установить прочные отношения с США и странами НАТО. Без этого перспектива мира не будет для России убедительной.