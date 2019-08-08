Мы имеем право на ненависть

Заканчивая эту статью, я написал о позоре, который мы пережили, и ненависти, которой нам не хватало. У меня предчувствие, что у нас будет еще достаточно поводов для стыда за страну. И очень надеюсь, что это пробудит нашу ненависть и решимость быть достойными гражданами страны.

А сейчас вернемся к началу - президентству Петра Порошенко. Для чего? Чтобы понять, в какой стране живем, и какие ошибки мы допустили.

Урок Петра Порошенко

Пять лет назад, когда президентом был избран Петр Порошенко, только несколько блогеров выступили с резкой критикой первых шагов президента.

За что критиковали?

1. За Минские договоренности, которые были актом капитуляции на условиях Путина.

2. За закон об особенностях самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, поскольку он вступал в противоречие с Конституцией. И тем более - вел к разрушению Украины как унитарного страны.

3. За отказ требовать мирного урегулирования на основе Будапештского меморандума. Если США и Великобритания гарантировали территориальную целостность Украины - то должны подтвердить вес своего слова.

4. За противоречия между словами и действиями: милитаристская риторика не вязалась с попытками примириться на путинских условиях; слова благодарности за санкции, введенные международным сообществом - с практикой торговли на крови, славословия героев - с оффшорами и Мальдивами.

Общественность проявила волю к пассивности. Страна сетовала, но терпела

5. За восхваления Героев Небесной Сотни, которые не подтверждались действиями: организаторы массового убийства так и не были наказаны. Следствие занималось только уничтожением вещественных доказательств и затягиванием времени.

Петр Порошенко посвятил пять лет президентства нескольким вещам: 1) личному обогащению, 2) обману западных партнеров, которым он рассказывал о европейском выборе, а на самом деле только подыгрывал Путину, 3) обману украинского народа: все слова, парады и красивые жесты - были только дымовой завесой, за которой шла измена интересам государства и разворовывалось все, что могло быть разворовано.

А теперь простой вопрос: что было бы, если бы общественность не прятала голову в песок, не пыталась принимать воздушные замки за реальность, а еще проявляла агрессию не к критике в адрес экс-президента, а к самому экс-президенту, который давал основания для критики?

Общественность проявила волю к пассивности. С Порошенко не спросили ни за аферы Гонтаревой, ни за гешефт с Ахметовым, ни за тарифы, ни за плачевное состояние армии. Страна сетовала, но терпела.

(Надо развернуть Шевченко. Там что-то есть на эту тему - о немых, которые на барщину идут.)

Страна имела основания для протеста и чисто формально-юридические основания для требования импичмента. Но общественность не воспользовалась своими правами и не выполнила своей обязанности.

Это первый урок, который мы должны усвоить из президентства Петра Порошенко. Равнодушие, нежелание выполнять свои гражданские обязанности - это инфантильность, которая ведет к деградации и политической системы, и самого общества.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК Равнодушие президента, нежелание выполнять свои гражданские обязанности - это инфантильность, которая ведет к деградации и политической системы, и самого общества, считает политолог Валентин Бушанский

Зеленые вариации дел Петра Порошенко

Поэтому вернемся в наши дни. Посмотрим на заявления Владимира Зеленского и его первые шаги на посту президента.

1. Надо прекратить войну любой ценой, а Минским договоренностям нет альтернативы.

Это говорит Зеленский, но это только цитаты из Порошенко. Зеленский не только повторяет основы Петра Порошенко, но и опирается на человека, который играл первую скрипку в Минских переговорах - Леонида Кучму.

2. Надо вернуть из плена украинских моряков на любых условиях.

Дело только в том, что "любые условия" - это условия Путина. Они предусматривают легитимацию аннексии Крыма. Президент Зеленский согласился на эти условия, фактически, пойдя на развитие патологического молчания Петра Порошенко относительно статуса Крыма. От простого молчания он перешел к практическим шагам в направлении легитимации российской аннексии.

Я говорю, что это предательство. Это измена, говорит Андрей Илларионов: потеря национальных интересов, завернутая в бумагу гуманистической риторики. А если кто-то считает иначе, то я хочу услышать аргументацию, которая включала бы не только артикуляцию добрых намерений, но и рассуждения на уровне права и политических интересов страны.

Эта попытка размывания суверенитета Украины была остановлена Павлом Климкиным. Не думал, что мне придется писать похвалы в его адрес. Но факт остается фактом: Климкин выполнил свой долг. Мотивацию оставим за скобками. Сейчас важен сам факт.

3. Проведение телемоста "Надо поговорить" было согласовано продюсерами "Ньюз-Ван" с Офисом президента. И этот ватный шабаш не состоялся только по причине радикального протеста общественности. Однако нюанс: инициатива телеканала не является первопричиной глумления над тысячами погибших. Первопричина - тренд, который задает Офис президента. Поэтому, протесты произошли не там и не с теми лозунгами.

Коллективный Зеленский поставил на первое место свои корпоративные интересы

4. Толерантность преобразования Виктора Медведчука на медиа-магната не вписывается в понимание защиты национальных интересов Украины. И это та линия, которая была основана Петром Порошенко и сейчас приобретает продолжение. Коллективный Зеленский поставил на первое место свои корпоративные интересы: "Оппозиционный блок - за жизнь Владимира Путина!" и Виктор Медведчук им нужны для контраста. Чтобы был фон, на котором "Слуга народа" производил бы впечатление менее пропутинской партии. Но защищаются при этом интересы Украины? Никоим образом.

5. Заявление Владимира Зеленского о люстрации всех чиновников, которые с 2014 года занимали высокие должности, - это продолжение той самой концепции люстрации, которая была основана при Петре Порошенко. Принцип коллективной ответственности никак не соотносится с принципами правового государства. Тем более - это знак аномии, разрушения законности и подталкивания страны к хаосу.

Это заявление было сделано президентом с подачи Андрея Портнова - одиозной личности, которая еще не ответила на все вопросы следствия по расстрелам на Майдане. Отсюда и вопросы, которые мы вынуждены ставить президенту Зеленскому: Андрей Портнов, положения которого теперь повторяет президент, - это уже член Зе-команды? И следующее: если Андрей Портонов - это уже советник президента по правовым вопросам, то значит ли это, что мы должны забыть о расстрелах на Майдане, не требовать следствия и правосудия?

Как поступить, что помнить, а о чем забыть? - это уже мы как-то решим сами. Но ответ президента нужен, чтобы знать его отношение и знать, как в дальнейшем относиться к президенту.

Синдром приобретенной беспомощности по-украински

Украинское общество прошло длительный, трагический, но при этом и жалкий путь.

Герои были расстреляны на Майдане. Но каждый из Генпрокуроров глумился над их памятью. А теперь нас заставляют просто забыть о тех, кого мы назвали Небесной сотней. Часть прислужников Путина сбежала из Украины. Но теперь они возвращаются. Они жаждут мести. Кому они будут мстить? Украине в целом? Да. Однако прежде всего их зубы впьются в тех, кто поддерживал Майдан и заставил их на пять лет оставить кабинеты, в которых они делали свои грязные дела.

Крым потерян. Потерян из-за измены. Кто ответил за преступление перед украинским народом? Никто. Пять лет Петр Порошенко подыгрывал Путину, оставляя вопрос Крыма вне международно-политического порядка дня. Только акции протеста крымских татар заставили Петра Порошенко пойти на приостановку поставок днепровской воды к полуострову. А теперь нам говорят: там наши люди, поможем Путину осуществлять оккупацию Крыма, откроем им снабжение водой. Очень оригинальный результат пятилетия оккупации украинской земли!

Потеряна половина Донбасса. Тысячи погибших. Более полутора миллионов беженцев. Теперь нам говорят: "Надо поговорить!". И от такого предложения мы, очевидно, имеем расчувствоваться.

Армия воевала пять лет. Без надлежащего оружия, без должного снаряжения, без оборонной промышленности. Все происходило под одобрительным взглядом Владимира Путина. А теперь нам говорят: надо прекратить стрелять. Предлагают, по совету господина Зеленского, стать на колени перед Путиным. Очень мужественно, господин президент! Очень героически!

Их идеал - мягкая Украины, которая поет благозвучные песни на собственных руинах

Нам прививают психологию жертв. Нас учат послушанию. Нас превращают с нации героев в стаю батраков, которые не знают ни рода, ни племени, ни чести, ни совести. Пять лет Петр Порошенко разрушал страну, держа общество в ситуации когнитивного диссонанса. Владимир Зеленский снимает все мыслительные противоречия. Предлагает нам благодарно и радостно принять мещанское мышление и даже не пытаться быть гордым народом.

Конечно, управлять работниками, которые мыслят только критериям быта, а не права, закона и интересов государства, - очень удобно. Такой народ воспитал себе Владимир Путин. Но, кроме неизлечимого жлобства, россиянам присуща и агрессивность к внешнему миру. Россия - страна озлобленных рабов. Украину пытаются сделать подобной, лишенной только агрессивности, похожей на кастрированного быка. Их идеал - мягкая Украины, которая поет благозвучные песни на собственных руинах.

Вот путь, который мы прошли от героизма к повиновению, от мечты к бытовой грязи, от желания справедливости к примирению со злом.

От беспомощности к осознанию позора и ненависти

Часть этого пути на нашей совести - публицистов, блогеров, общественных активистов. Мы были злые - но недостаточно, мы были въедливые и саркастические - но недостаточно, мы были нетерпимы - но недостаточно. Мы дали себя разъединить. Нас разбросали по разных баррикадах и заставили воевать друг с другом.

Часть из нас, несмотря на все надругательства, поддержала Петра Порошенко. Руководствуясь, очевидно, пословицей: подонок, но - наш подонок. Но все, что надо было - отвернуться от человека, который пять лет глумился над Украиной.

Часть из нас поддержала Андрея Садового, Анатолия Гриценко, Михеила Саакашвили. Но все, что надо было - требовать объединения правоцентристских сил. Я осознаю свою вину. Но часть вины должны осознать и другие. Почему? Потому что мы должны начать с чистого листа и не делать больше таких роковых ошибок.

Правоцентристские партии остались за пределами парламента. Чего стоит "Голос" - мы еще не знаем. Но есть принципы, ради которых мы - блогеры, публицисты и политологи - работали не менее пяти лет, и сейчас должны работать дальше.

Каждое слово, каждое заявление, каждое решение должны взвешиваться на соответствие интересам Украины

1. Украина - превыше всего. Каждое слово, каждое заявление, каждое решение должны взвешиваться на соответствие интересам Украины. Суверенитет и территориальная целостность Украины на первом месте. Интересы Украинского народа - это интересы Украины. Военная, экономическая и информационная безопасность - это вопрос самого пристального внимания.

2. Право - превыше всего. А это значит, что на первом месте Конституция и каждая буква закона. Все шаги новой политической власти должны рассматриваться сквозь призму законности. Наша задача противостоять любым шагам, направленным на пересмотр Конституции, препятствовать любым попыткам действовать вопреки Основному Закону.

2. Этика - превыше всего. Как показывает опыт, подлые люди не способны на добрые дела. Макьявеллизм не работает. Поэтому все шаги новой власти, все назначения, все решения и высказывания должны оцениваться с точки зрения этики. Такой же моральный ригоризм должен распространяться и на новую оппозицию, которая зарождается за пределами парламента. Мы уже пошли на слишком много компромиссов. И это погубило патриотическое движение. Эту ошибку повторять нельзя.

Мы не прошли испытания ненавистью к врагам. Мало у нас было ненависти. Надеюсь, мы пройдем испытание позором. Позора достаточно. Надо только осознать его. А это первый шаг к его преодолению. Мы начинаем сначала. Мы не имеем права на ошибки. Мы имеем право только на ненависть.