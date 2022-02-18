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суббота, 19 февраля 2022 10:01

Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад

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"И снилось ему: и вот лестница поставлена на землю, и вершина ее достигает небес, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней".

Восемь лет назад казалось, что это невозможно. Люди с деревянными щитами бегут не от пуль, а прямо на них. Ради будущего. Ради Украины. Расстрелы, которые были, по сути, публичной казнью граждан прямо в центре столицы, должны были навсегда привить общество от протестов. Посыл был очевидным: "У нас оружие – смиритесь. Ваша воля – ничто против нашего права сильного". Но украинцы сопротивлялись и победили власть кровопийц. Восемь лет назад казалось, что после этого мы станем другими, что другой станет страна. Все сбылось, только не все это заметили.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК
 

Существует два диаметрально противоположных взгляда на Майдан, его итоги и значение. Российский официальный нарратив объясняет протестами захват Крыма и развязывание войны на Донбассе. Мол, Путин боится цветных революций, потому и не выдержал – воспользовался моментом. При этом опускает, что активная фаза оккупации Крымского полуострова началась 20 февраля. То есть в день, когда в Киеве еще продолжалась стрельба. Российские власти неоднократно говорили что-то вроде: "Не надо было захватывать власть в Киеве" или "доскакались" и другую подобную чепуху. Кремль до сих пор пытается навязать народам стран бывшего СССР мнение, что любая попытка предотвратить установление авторитаризма, обернется для них потерями территорий. "Мы не хотим, как в Украине", "у нас здесь не Майдан" – скандировали протестующие в Беларуси и Казахстане.

Более причесанный вариант версии, что Майдан спровоцировал оккупацию, выдают на-гора патриотические украинские эксперты. Они убеждают, что оккупация украинских земель является неадекватной эмоциональной реакцией главы Кремля на победу народа над авторитарным правителем. В принципе это сродни объяснению изнасилования провокационным нарядом жертвы, только без осуждения последней. От пророссийских спикеров их отличает только то, что они не оправдывают оккупацию, не пытаются "понять Путина". Но все дело в том, что оккупации способствовало бездействие Януковича, который был занят расправой над собственным народом и откровенно игнорировал существующую военную опасность.

Россия готовилась к захвату Крыма еще до того, как стало известно о победе протестующих. А тогдашняя власть в Киеве если не способствовала ей, то сознательно и не мешала

Подготовка подобных "русской весне" военных операций занимает не один месяц, если не год. Следует ослабить противника, направить и натурализовать множество агентуры, построить сети и добиться проникновения своих людей во все жизненно важные для выживания страны сферы. Ну и стягивание войск. Стоит напомнить, что с марта по сентябрь 2013 года на территории соседней с Крымом Тамани прошло восемь общевойсковых учений, о чем свидетельствуют данные с сайта российского министерства обороны. На двух из них присутствовал лично Путин. В январе 2014-го по причине поддержания безопасности Олимпиады в Сочи в этот регион перебросили дополнительные силы, которые впоследствии использовали в крымской операции. Самое интересное в этой истории то, что именно в январе украинская разведка сообщает о прибытии на украинский полуостров российских военных, которые тайно размещались по базам и санаториям. В Крым под видом гражданских товаров ввозили дополнительные объемы топлива, аптечек, еды и амуниции, которые сразу же накапливались в российских воинских частях. Эти данные были обнародованы на суде против Януковича, поэтому не являются секретом. Другими словами, Россия готовилась к захвату Крыма еще до того, как стало известно о победе протестующих. А тогдашняя власть в Киеве если не способствовала ей, то сознательно и не мешала.

Существует и третий взгляд на Майдан не как на причину российской агрессии, а как условия для возникновения украинского сопротивления. Почему мы придерживаемся версии, где Россия не напала бы, если бы не бегство Януковича? Она бы не напала на Януковича, но где гарантия, что те, кто предпочитает строить Украину как европейское государство не были бы подвергнуты давлению и преследованию? Кто сказал, что Украина избежала бы российского захвата, если бы авторитарный режим сохранялся у власти? Протест объединил людей под украинскими флагами, а бегство российской марионетки открыло дорогу к возрождению украинской армии, экономики, культуры, духа. Созданные в ходе протестов волонтерские, медицинские, информационные структуры и ведомства безопасности смогли почти мгновенно переключиться на оборону государства. Удалось бы это, если бы многотысячный протест против медленного курсирования страны в сторону ужесточения российского влияния не объединил людей вокруг идеи спасения Украины от российской военной агрессии?

Украина до сих пор в бою. Сотни, тысячи, миллионы готовы и дальше сопротивляться. И плевать на соотношение сил и шансы на выживание

Майдан с самого начала не вел нас в рай, чтобы там не рассказывали все те, кто начал обесценивать его значение буквально сразу после прекращения стрельбы. Никакой европейской страны с развитой экономикой и благоприятной человеку бюрократией, никаких кристально честных чиновников и торжества правосудия не наступило. Так и не могло наступить. Запустить эволюционный процесс и эволюционировать – это разные вещи. Даже при условии массового катарсиса. Майдан указал нам путь через ад. Жертвенность погибших из Небесной сотни сделала сопротивление агрессору единственным возможным средством коллективного выживания. Мы научились, что когда свистят пули, выпущенные по нам врагом, выбор один: "Дерись или умри. Никаких компромиссов. Никаких полутонов. С нацелившим на тебя оружие диалогов не ведут. Сражайся. Вставай и дерись. В этом единственная твоя надежда на выживание". Тогда нам казалось, что мы не можем сдаться, потому что это означает конец для каждого из нас. С этого времени ничто не изменилось. Украина до сих пор в бою. Сотни, тысячи, миллионы готовы и дальше сопротивляться. И плевать на соотношение сил и шансы на выживание. Превыше всего!

Автор: Лариса ВОЛОШИНА
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Дата
19
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