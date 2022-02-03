Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса

"Особый статус" Донецкой и Луганской областей в составе Украины коснется всех нас. Каждый день мы будем ощущать на себе последствия этого решения. Многочисленные социологические исследования за многие годы показывают, что абсолютное большинство граждан Украины не поддерживает "особый статус". Это скорее здоровая интуитивная позиция, основанная на естественном сопротивлении врагу и его ультиматумам. Но я уверен, что даже те, кто против, не до конца осознают, насколько ужасающими будут последствия Минских договоренностей.

Наращивая военное присутствие на нашей границе, у России есть к Украине конкретное официальное требование – это внедрение Минских договоренностей, предусматривающих "особый статус" для так называемых "народных республик". Лавров и другие представители кремлевской клики прямым текстом заявляют, что выполнение Украиной "Минска" и предоставление Донбассу "особого статуса" решит проблему.

Давайте попробуем заглянуть в будущее и представить, почему нас так к этому подталкивает Россия и к чему приведет такое якобы мирное урегулирование. Трансформируем эти, казалось бы, абстрактные положения законов и договоренностей в простые бытовые и обыденные обстоятельства для обычного гражданина, то есть для каждого из нас.

Первое и основополагающее. Принятие Минских договоренностей как основы урегулирования является фактическим признанием Украиной того, что это была не российско-украинская война, а некий внутренний конфликт. Там ни слова о вооруженной агрессии России, а лишь о нашем примирении с якобы "восставшими" республиками Донбасса. Это закладывает основу для долговременной политической и правовой ответственности за это Украины, а соответственно и каждого ее гражданина.

Принятие Минских договоренностей как основы урегулирования является фактическим признанием Украиной того, что это была не российско-украинская война, а некий внутренний конфликт

Итак, второе – о преодолении социально-экономических последствий войны и оккупации Донецкой и Луганской областей. Если мы фактически признаем, что это было внутреннее "гражданское противостояние" в Украине, а Россия здесь почти ни при чем, то бремя восстановления – это проблема самой Украины. Только по официальным расчетам Кабмина и только по состоянию на прошлый год восстановление Донецкой и Луганской областей обошлось бы в $20 млрд. Надо помнить, что кроме железа и бетона, война имеет своим следствием кучу социальных вопросов – сироты, инвалиды, ветераны ЛДНР, которым нужна будет пенсия, реабилитация, лечение и т.д. Но остановимся пока на $20 млрд, хотя авторитетные украинские и западные аналитики еще несколько лет назад называли сумму в разы большую.

Что это значит для нашего государственного бюджета. Чтобы восстановить разрушенный Донбасс, нам придется четыре года ни копейки не тратить на Вооруженные силы и вооружение (в 2022 году бюджетное финансирование этой сферы составляет около $5 млрд). Или на два с половиной года полностью прекратить финансирование сферы здравоохранения всего государства. Или на четыре года полностью отказаться от финансирования образования. Или, например, на пятнадцать лет забыть о выплате субсидий. Или на сто лет остановить социальные выплаты украинским роженицам. Добавьте сюда фактор времени. К примеру, специалисты по разминированию говорят, что этот процесс на оккупированной территории продлится несколько десятилетий.

Восстановление Донецкой и Луганской областей обошлось бы в $20 млрд

На поверхности очевидный вывод: восстановление всего разрушенного войной и оккупацией станет непосильной ношей для Украины. А еще будет отвлекать внимание и ресурсы от многих других вопросов, с которыми мы до сих пор не справились. Эта проблема и постоянные дискуссии вокруг нее будут постоянно истощать государство и каждого из нас.

Кто-то скажет, что мы можем рассчитывать на финансовую помощь западных партнеров. Однако и здесь возникает два вопроса. Каких масштабов и какого целевого предназначения будет эта помощь? И не приведет ли это к сворачиванию других программ западной помощи для поддержки реформ и развития всей Украины?

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

Третье – безопасность и провокации на улицах наших городов. Когда ОРДЛО станет частью Украины с "особым статусом", каждый из нас не сможет спокойно чувствовать себя на этой территории. Особая опасность в тех краях будет ждать украинских военных, пограничников и представителей других официальных государственных институтов, которых отправят туда нести службу. Потому что согласно Минским договоренностям, Украина обязана гарантировать амнистию "участникам событий на территории Донецкой, Луганской областей", признать результаты "местных выборов", которые должны состояться еще под контролем россиян, а также мы должны согласиться с тем, что "народную милицию", тамошние прокуратуру и суды сформируют вот эти органы якобы местного самоуправления.

Не сложно представить, как именно бывшие сотрудники оккупационных администраций ЛДНР будут на своей территории относиться к жителям других регионов Украины. Можно посочувствовать тому из нас, кому придется иметь дело с местной "народной милицией", "прокурорами" или "судьями". Хотя мы и будем формально на территории своего государства, но оно вряд ли сможет чем-то нам помочь в данном случае. Кроме того, в рамках одного государства будет невозможно эффективное сотрудничество между представителями "правоохранительных" органов ОРДЛО и такими же институтами в других регионах Украины. Это создаст дополнительные колоссальные проблемы для системы правопорядка и правосудия.

Теперь посмотрим на беспрепятственное передвижение жителей ОРДЛО по всей Украине. После возвращения этой автономии в состав Украины ее жители получат все права и такие же неограниченные возможности свободно передвигаться по территории страны. Учтите, что уже восемь лет этих людей тщательно прорабатывает российская пропаганда, для которой Украина – это государство "фашистов" и "кровавых палачей". С каким настроением и каким настроем некоторые жители ОРДЛО будут приезжать в Киев или Львов. Как долго придется ждать первой провокации или серьезный конфликт на улице, в транспорте, студенческой аудитории или где-то в кафе?

В зале украинского парламента сразу появятся российские триколоры, георгиевские ленты и панегирики Путину

Не стоит забывать о еще одном важном нюансе. В Верховную Раду немедленно должно быть избрано полтора десятка депутатов-мажоритарщиков от этих территорий. И здесь тоже легко предсказать, с какими взглядами будут эти "народные избранники". В зале украинского парламента сразу появятся российские триколоры, георгиевские ленты и панегирики Путину. Даже не сомневайтесь в этом. Россия непременно воспользуется и этими депутатами Верховной Рады, и беспрепятственным массовым передвижением жителей ОРДЛО по территории Украины для системной диверсионно-подрывной работы. Свободное курсирование разных видов транспорта создаст отличные логистические условия для этого.

Четвертое. Особые права на языковое самоопределение ОРДЛО вполне прогнозируемо приведет к официальному привилегированному положению русского языка. Это приведет к полному подрыву современной языковой политики Украины, которая направлена ​​на поддержку украинского как государственного. Пример "автономного" Донбасса создаст прецедент пренебрежения языковым законодательством для других регионов. Этим обязательно воспользуются отдельные пророссийские элементы в местных советах Востока и Юга. Украиноязычным гражданам станет значительно труднее и опаснее защищать свои законные права не только в Донецкой и Луганской областях, но и в ряде других регионов. То же будет происходить и с политикой национальной памяти, и со сферой образования. Ждите восстановления проспектов Жукова и Сталина, уроков о герое Путине в школах некоторых регионов. Ситуация может выйти из-под контроля центральных властей. ОРДЛО как автономная, но официально возвращенная в состав Украины единица, будет задавать темп и градус этому неповиновению. Все это будет происходить под бережным протекторатом и наставлениями со стороны Москвы.

Пятое. Такое урегулирование по Донбассу фактически откладывает в продолжительную неизвестность вопрос выхода России из Крыма. Мы можем говорить о нашем двойном проигрыше. Потому что получим проблемный пророссийский Донбасс с особым статусом и надолго будем вынуждены забыть о Крыме. Все вокруг Украины с облегчением выдохнут, что боевые действия на Востоке наконец-то прекратились, санкции против России отменят, наступит этап нормализации отношений. Ну где-то кто-то из-за границы как-то вспомнит, что Крым – это Украина. В реальной жизни граждане Украины, которых заставили покинуть Крым, должны будут забыть надолго о своем возвращении на полуостров. В Крыму оккупационная администрация будет продолжать и усиливать последовательную антиукраинскую и антикрымскотатарскую политику.

Получим проблемный пророссийский Донбасс с особым статусом и надолго будем вынуждены забыть о Крыме

И это далеко не все "сюрпризы", которые мы ощутим после "мирного урегулирования" на вот этих российских условиях. Когда рассуждаешь о вышеизложенном, невозможно слушать манипулятивные заявления наших политиков о существовании якобы разных версий чтения Минских договоренностей или о том, что якобы существует выгодный для Украины порядок выполнения положений этого документа. Мол, сначала компонент в сфере безопасности, а затем политический. В таких случаях мне всегда хочется спросить только об одном. Какая разница, в какой последовательности мы обеспечим Донбассу вот этот дикий, абсолютно выгодный для России "особый статус"? Как ни крути, когда не сделай, последствия для Украины и для каждого из нас будут одинаковыми. Кстати, "формула Штайнмайера" – это все то же самое. И не слушайте политиков, которые обманывают всех нас, есть какая-то плохая "формула Штайнмайера" и хорошие Минские договоренности. Это откровенное вранье.

Неизменным приоритетом для Украины должно стать развитие оборонного сектора, санкционная стратегия против России и императив по сворачиванию навсегда отношений с РФ во всех сферах государственной политики

Во время дискуссии об этой проблеме всегда возникает вопрос о том, что следует делать, чтобы не попасть в эту ужасную ловушку. Если отвечать тезисно, то Украине нужно провести хорошо подготовленную дипломатическую работу для информирования международного сообщества о том, почему Минские договоренности ничтожны с правовой точки, противоречат национальным интересам Украины, а их реализация приведет к масштабным кризисным процессам в Украине, что будет иметь огромные негативные последствия для всего континента. Параллельно необходимо готовить другие переговорные предложения, которые отвечали бы факту российско-украинской войны, украинскому законодательству и международному праву (то, согласится ли на них Кремль, нас должно беспокоить в меньшей степени). Неизменным приоритетом для Украины должно стать развитие оборонного сектора, санкционная стратегия против России и императив по сворачиванию навсегда отношений с РФ во всех сферах государственной политики. Также уже сейчас нужно готовиться к этапу, который наступит после нашей победы и поражения врага. Речь идет о длительном периоде специального режима на освобожденных от оккупантов территориях. Восстановление там суверенитета должно происходить поэтапно, под особым контролем центральной власти, с учетом сверхсложных обстоятельств. Ну и, конечно же, еще вчера необходимо было начинать системно прорабатывать вопросы возмещения Россией ущерба, нанесенного вооруженной агрессией и оккупацией. На момент окончания войны мы и весь мир должны знать, сколько агрессор должен Украине.