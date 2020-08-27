 
Ексклюзивы
1/5
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 396
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 243
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 603
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1044
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 702
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1899
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2736
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1935
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 333
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 540
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1719
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 540
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 783
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5571
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3285
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
Просмотров: 45
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
пятница, 28 августа 2020 16:55
Павло Вольвач
Павло Вольвач
Павло Вольвач

Уляша

  Комментировать

Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним бував. Навіть зовні. Повернений в один бік карбується носом з горбинкою і зморшкою по запалій щоці. Розворот в інший бік – і малопритямне око косує з-під навислої брови, а ніс стає по-качиному ввігнутий. Малозбагненний Уляша.

Зі свого Хоролу він звіявся років у 15. Або "спиляв", як висловлювався сам. Років на 10 раніше, ніж я, Улян прибув до Києва, покинувши іншу столицю світу, кацапський Пітєр, де панкував після армії. Зашив дротом кросівок, бо вже знати було пальці, кинув за пазуху машинопис українського роману, й повернувся. З романом поткнувся до одного "дуж-же відомого кремпа", редактора журналу "Всесвіт". Той не повірив в авторство, припустивши, що текст поцуплений. Більше до Коротича, а то був він, Улян не ходив, а перший роман "Загін" викинув, або, за іншою версією, загубив.

Улян завжди виникав зненацька – з натовпу, з вулиці, де потім і розчинявся. Таємничий, жив таємничим життям. Можна змінити прикметник на "неприкаяний", це теж буде вірно і теж мало що роз'яснить. Чиясь уява малювала Ульяненка десь у трущобних нетрях, а він міг сидіти вдома й дошукуватись, наскільки восьмигранні фігури з рисунків да Вінчі передають сенс догмату Вознесіння. Цілісної картинки про його життя, гадаю, не мав ніхто. Найпевніше – Улян писав. Писати міг годин по 15. "Не жерти теж можу дня три, – зізнавався, осміхаючись. – Хоч іноді хочеться, як собаці".

Написати під сороківку з десяток романів, перебуваючи в алкогольній чи якій іншій тривалій нірвані, не дуже виходить. Теорія великих чисел спростовує згубні звички, принаймні їхню серйозність. Інша теорія, за якою в життя письменника вдираються елементи його художнього світу, дещо підтверджує. Як говорив Улян, "про що пишеш – на те й нариваєшся". Скажімо, стоїть собі, нікого не займає, а до нього підходить міліціонер.

– Каже: "Ваші документи?" Х-хє! А твої, мля? Я його лобом фуйнув у сюрло.

Приїхав наряд міліції, Уляна скрутили й відвезли в медвитверезник.

– Вкололи аміназин і всю ніч не давали води. Очунявся – всі підодіяльники в крові. Потім приїхав Вова Тихий зі знімальною групою, одразу випустили.

Професійним письменником вважається автор, який живе зі своїх текстів. Невигадлива ця сентенція відгонить нудьгою. За дужками лишаються доля, саме життя. Не знаю, чи й за всі твори Улян мав гонорар, але в моїх очах безсумнівним письменником є саме він. Просто йому не пощастило з часом, а головно – з простором. На іноземні мови практично не перекладали. За кордоном жодного разу не побував. Хіба ще під час служби у війську, спочатку у Східній Німеччині, а потім в Афганістані – за таких, як Уляша, радянська й пострадянська Вітчизни згадують в одному випадку: коли припече.

Бронзовий барельєфний Уляша дивиться в кам'яну потилицю Тютюнника й трохи кривиться – для порядку. Може, щось йому "не нравиця", може, ще що. Був період, коли будь-який наш з Іриною візит на Байкове супроводжувався дощем. Потім із дощами минулося. Одного разу я заблукав між могил, а спільні друзі, які верталися від Уляна машиною, пролетіли повз, не впізнавши. Всяке було. Уляша – особа містична. Однак сказати, що я його якось по-особливому відчуваю на цвинтарі, було б неправдою. Ввижається він на вулицях, у "протічній ріці". П'є каву за незримими столиками. Йде, смикаючи плечима, наближається, темніє запалою щокою. Якщо придивитися, видно, як над великим пальцем руки синіє татуйована літера "С"

Автор: Павло ВОЛЬВАЧ, письменник
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уляша». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Крестьянам начали выдавать паспорта

Вынесли приговор участникам организации, готовившей восстание

Жестоко убили темнокожего подростка

Произошла трагедия на авиашоу

Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле

Принц развелся с принцессой

Поэта бросили в карцер за чтение книги

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 46278
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
5
 Просмотров: 24157
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
7
 Просмотров: 19621
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
8
 Просмотров: 17613
Соблазнительница Лола со &quot;Школы&quot; устроила фотосессию топлес
Соблазнительница Лола со "Школы" устроила фотосессию топлес
7
 Просмотров: 10269
Павло Вольвач
Наскельні малюнки 1 Просмотров: 450
План 1 Просмотров: 504
Вася Просмотров: 540
Йога Просмотров: 495
Імажинейшен Просмотров: 477
Больше всего комментируют
3
Зеленский пообещал уехать с дачи в Конча-Заспе
3
Расстрел автобуса под Харьковом: рассказали новые подробности
3
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
2
Коломойский и Боголюбов покупали элитную недвижимость на средства ПриватБанка - Следствие Инфо
2
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула
Голосов: 3552
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua