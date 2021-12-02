Потяг за розкладом

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 702
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1233
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 1800
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 243
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 2889
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 4932
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1143
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 594
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1 Просмотров: 1044
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 378
Интервью
1/5
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 540
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 3168
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2295
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3150
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 891
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 0
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
пятница, 03 декабря 2021 17:00
Павло Вольвач
Павло Вольвач
Павло Вольвач

Потяг за розкладом

  Комментировать

У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь час залізничний торт вінчала та сама вишенька – запізнення потяга. Цього разу – теж, про що свідчили електронне табло й дикторські оголошення. Лишалося тамувати внутрішні нецензуровані монологи та ковзати поглядом по кількох моніторах під вокзальним склепінням. "Велике будівництво від президента" – знакував підпис до кадрів. Мигтіли шпало­укладники, інтерсітівські потяги мчали вдалину, в їхніх комфортабельних салонах брижили чола якісь молодцюваті владоможці в помаранчевих краватках, а на пероні гарцювали парадом дівчатка в гусарських ківерах, чи то проводжаючи, чи зустрічаючи високе начальство.

Тим часом вокзальні оголошення повертали в реальність. "Потяг Херсон – Київ запізнюється на 15 хвилин". "Орієнтовний час запізнення потяга Рахів – Київ…" Запізнювалися Чернігів і Одеса, Харків і Львів, Франківськ і Кропивницький. Мій, звичайно, теж. Ще слава Богу, що лиш на 25 хвилин, а не зостався на ніч десь у безіменних полях. Диктор оголошував чергову затримку, а мені відлунило вже згаданим анекдотом про сигнали точного часу на радянському радіо: "В Москвє – 15 часоф. В Ашхабадє – 17, в Карагандє – 18, во Владівостокє – 22, в Петропавловскє-Камчатском – полночь. І такой бардак – по всєй странє!" – резюмував анекдотний оповідач-дотепник.

Здавалося б, нічого страшного, ну подумаєш, запізнення. Диктор умиротворювально жебонів, завихрювалися екранні успіхи, народ снував. Проте у звичну вокзальну акустику впліталося ще щось. Притлумлене, але щораз більше. Таке враження, що раптом стало чутно, як обертаються геть проіржавілі коліщатка управлінської системи. Поторохкує розбалансована державна машина, мчить хаотизованим простором, похрустує, потріскує, гублячи деталі й цілі вузли. Попри екранні лощені успіхи, летять під укіс усі "оптимізації" й "модернізації", адже деінде вже провалюється підлога і зносить дах. Можливо, опівночі потяг перетвориться на гарбуз, а головний керманич-машиніст – на пацюка. Хтозна.

Втім, я до півночі не достояв. Очікуваний потяг прибув трохи раніше. Активно висловлювати претензії провідникові я теж не став. Що з нього взяти? Треба б говорити з іншими – з отими державними оптимістами. Хоча вони ще більше не люблять відповідати на запитання. Крутійствують, маніпулюють, мелють сім мішків гречаної вовни. І норовлять якнайшвидше прошмигнути як не в "Мерседес", то у вертоліт.

Автор: Павло ВОЛЬВАЧ, письменник
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Потяг за розкладом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Самая техногенная катастрофа в мире: тонны ядовитого газа попали в воздух

Самое читаемое
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
 Просмотров: 64553
&quot;Триколор, позор и безвкусица&quot; - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм &quot;Мисс Украины-2021&quot;
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
3
 2 Просмотров: 13869
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье
Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье Просмотров: 13293
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные &quot;находки&quot;
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
 2 Просмотров: 13032
&quot;Мы ошиблись, доверившись источнику&quot; - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
 2 Просмотров: 7236
Павло Вольвач
Хортиця Просмотров: 522
Геній Просмотров: 486
Картоплиння 2 Просмотров: 702
Коврай Просмотров: 918
Топ Просмотров: 324
Больше всего комментируют
6
С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия
2
У Зеленского появилось новое слово-фишка
2
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
2
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
2
Заместитель Кулебы подал в отставку
Голосов: 2923
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть