Перед сеансом

 
Ексклюзивы
1/5
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 990
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2637
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1188
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1962
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2601
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1098
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1539
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1242
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2241
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4428
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1584
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30663
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 45
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
пятница, 13 сентября 2019 17:00
Павло Вольвач
Павло Вольвач
Павло Вольвач

Перед сеансом

  Комментировать

Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому здоровиться. Зокрема, й про прем'єру "Тіней…" Я стояв посеред київського ярмарку, раз по раз видобуваючи ос зі склянки з медовухою, й думав: "Таки треба – суцільні знаки. І все замикається на кіно".

Тут тобі й 4 вересня, відділене понад півсторічною товщею часу, коли в українській культурі відбулася знакова подія. Маю на увазі легендарний прем'єрний показ у Києві, в кінотеатрі "Україна", стрічки Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Фільм відкрив світу Гуцулію й Україну й, зрештою, підкорив світ, а прем'єра стала майданчиком, звідки молода українська інтелігенція вперше відкрито виступила проти державної тоталітарної системи, проти русифікації й національного гноблення.

Ну й Василь Стус, звісно, теж знак. Він під час прем'єри фільму Параджанова підтримав Івана Дзюбу та В'ячеслава Чорновола, саме там уперше публічно заявивши про свою громадянську позицію. І саме з цього моменту розпочавши хресну дорогу, яка через 20 років завершиться загибеллю в концтаборі в Кучино – саме 4 вересня, день у день. І саме в ці вересневі дні підоспіла й інша прем'єра, вже фільму про самого Стуса, "Заборонений". Треба йти, все до одного. Й до Івана Дзюби на розмову, аби почути про події далеких літ із перших уст, і на фільм, про який уже стільки говорено і довкола якого закипають полярні пристрасті.

Зрештою, скільки людей, стільки й думок. Мені ось, найперше, не зрозуміло з назвою: Стус може бути нескореним, незламним, непереможеним, але "забороненим" – ким і коли? Тим більше тепер, трохи не на четвертому десятку незалежності? Творцям видніше, я їх не оскаржую, просто розмірковую в залі, дожидаючись сеансу. І трохи хвилюючись, якщо чесно. На мій дилетантський погляд, років 40 усі українські фільми знімалися в Музеї архітектури та побуту в Пирогові. Там же, під призьбою на пирогівській колоді могли поміститися всі основні українські актори – степанкови-брондукови, гаврилюки-бенюки, роговцеви-сумські. Це не означає, що вони погані, але вибір і в режисера, і в глядача був, як у того Адама – Єва і ще раз Єва. Кіно часів нинішнього непевного пожвавлення вже ніби потроху виходить за надокучливі етнографічні межі. Але тут виявилося, що гермошлеми більшості українських кіномитців так і лишилися наглухо загерметизовані. Просто замість соцхутірського повітря туди закачали кисень московських серіалів. Якась "таінствєнная страсть", розумієте. А на живих вітрах реальності наським митцям поки що досить незатишно, в них виходить щось схематичне, ходульне й причетне до життя на рівні вітринного манекена. Дай Бог, щоб цього разу вийшло інакше.

Ага, ще одне, хоч уже й погасло світло. Втім, я встигну, та й це досить посутньо. Кінематографічний світ чи не найбільш позанаціо­нальний, майже наскрізь зрусифікований – десь як спортивний, тільки з відсутністю суперпостатей на зразок Ломаченка чи Усика. Тож на часі не просто втішатися кількісними показниками, "роблячи кіно", а робити його справді українським – у всіх сенсах. Чи ж вийде?

Але це так, міркування в пітьмі. Маю право, зрештою, та й час є – реклама, ще навіть титри не пішли. Кожен мужчина коли-небудь уявляє себе тренером національної збірної з футболу, правда ж? Кінематограф теж до цього надається. Тим більше, що в залі я майже один, попереду точно нікого. Можна навіть уявити, що це "Україна" і зараз на сцену, вслід за Параджановим, підніметься той же таки Іван Дзюба…

Поза тим, свінули – стусівське слівце – перші кадри. Разом із ними пискнув меседж у моєму смартфоні: "Чекаємо на колонку…" А що її чекати? Вона в мене давно готова, в голові. Ось тільки додивлюся фільм

Автор: Павло ВОЛЬВАЧ, письменник
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перед сеансом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

Украинского священника застрелили в Польше

Ганс Кристиан Грам: в чью честь Google посвятил дудл

Василий Ломаченко посетил первый чемпионский поединок на территории Украины

На рынке взорвалась бомба: 20 погибших

Самое читаемое
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги 1 Просмотров: 59437
Полякова показала редкое фото с мужем
Полякова показала редкое фото с мужем Просмотров: 44724
На русском языке и с матом: &quot;слуга народа&quot; нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 12 Просмотров: 31547
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде 7 Просмотров: 25083
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
 Просмотров: 21143
Павло Вольвач
Нахіба? Просмотров: 630
Люди білбордів Просмотров: 477
Без потреби Просмотров: 423
Травень Просмотров: 315
Спільне проміння Просмотров: 486
Больше всего комментируют
12
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
8
На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"
7
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
5
Видеть вора на нарах, а не на островах - Зеленский рассказал о "счастье"
2
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
Голосов: 819
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua