Рецепт щасливого шлюбу

– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші жінки, – каже швейцарська режисерка Анні Ґізлер. Її документальну картину "Маленька смерть" показали на кінофестивалі "Молодість" у Києві.

П'ять жінок різного віку розповідають про власний досвід, відчуття, незнання та упередження, які їм доводилося долати.

Найбільше сподобалася 70-річна пані Меґґі, секс-ескпертка. Запевняє, що головне завдання жінок – пізнати себе. Вивчити унікальну природу власної сексуальності й передати ці знання партнерам. Бо, опиняючись у ліжку зі старшим чоловіком, юні жінки думають, що він досвідчений і все знає. Але часто це не так. Чоловікам нема до цього діла – щось знати про правдиві відчуття партнерки. Або звідки їм знати, якщо ніхто не пояснив? Отже, головне тут – комунікація.

Інша героїня, спортивна білявка Лада розповідає, що на уроках із сексуальної освіти їх навчили запобігати небажаній вагітності і хворобам. Але секс подавали як таке ж небезпечне заняття, що й уживання наркотиків. Мовляв, самі розберетеся, що і як робити. Але ніде ж ніхто до пуття не пояснює. У всіх купа хибних уявлень, особливо у жінок про оргазм. Бо ці знання не передаються. І ще героїня сміється: мами й бабусі розповідають нам рецепти надзвичайної яблучної шарлотки, а не рецепти неймовірної насолоди в ліжку. А це ж могло би бути рецептом щасливого родинного життя.

– Чи думали ви зняти такий фільм про чоловічий оргазм? – запитують режисерку із зали.

– Це була б короткометражка, – каже модератор.

– Так, мене часто про це питають. Чоловіки в цій темі теж переживають багато тиску, – відповідає режисерка.

Із кінозали після фільму публіка виходила задоволена.

– Ну все, – говорить одна з глядачок на виході. – Иду домой практиковать