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четверг, 05 декабря 2019 15:13

Звонили к родным и прощались: новые подробности смертельного пожара в колледже

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Звонили к родным и прощались: новые подробности смертельного пожара в колледже
Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла студентка 17-летняя Ксения Бабенко. Фото - od.dsns.gov.ua

После пожара в одесском колледже пропали без вести 14 человек. Среди них - 4 студента.

Некоторые из пропавших звонил родственникам, они прощались и говорили, что задыхаются, рассказал начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В полиции также не могут установить информации о еще одного человека.

"Кому известный человек по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учеником и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность", - сказал Бех.

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Также стали известны данные пропавших.

1. Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка;
2. Чугунников Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ним общались 3 декабря. Вероятно находилась в колледже.
3. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.
4. Пьяночкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркин и двумя бухгалтерами.
5. Катишевська Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.
6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.
7. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.
8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.
9. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель.
10. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымления и он упал на пол. Просила помощи.
11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.
12. Беженар Елена Валерьевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.
13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.
14. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла студентка 17-летняя Ксения Бабенко с Килийского района. Пропали без вести 13-14 человек, по разным данным.

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