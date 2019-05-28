Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи

Фото: zt.npu.gov.ua

В одном из сел Овручского района Житомирской области женщина с сожителем убили 5-летнюю дочь.

Тело ребенка сожгли в печи, а кости выбросили в реку. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Сообщение об убийстве поступило в полицию 27 мая. Девочка ранее была изъята из семьи и некоторое время проживала в приемной семье. В прошлом году решением суда была возвращена биологическим родителям. По просьбе полицейских показать дочь 41-летняя мать показала мальчика, одетого в девчачьи вещи. Оказалось, что за девочку женщина выдает своего 3-летнего сына, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Об этой семье местным полицейским известно еще с 2009-го, когда из-за пристрастия к алкоголю и невыполнение родительских обязанностей мать была лишена прав на 2 сыновей. Затем в 2013-м у женщины и ее 50-летнего сожителя появилась дочь. А уже через год в связи с угрозой жизни и здоровью ребенка на 6 месяцев была госпитализирована в больницу. Причем, без сопровождения матери, так как та отказалась. А с 2015-го по апрель 2018-го девочка воспитывалась в приемной семье. Все эти 3 года происходили суды, в том числе и с подачи местных активистов, по возвращению ребенка в биологическую семью. В конце концов окончательное решение было принято и девочка оказалась снова с родителями", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua в.и.о. руководителя ГУНП Житомирщины Артем Лисогор.

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Он также отметил, что в течение времени пребывания ребенка у родителей органы опеки пытались обследовать условия его проживания, однако комиссий не допускали в дом. А составлены полицейскими административные материалы по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей были отменены в суде.

О том, что девочку убили, помогли разобраться местные жители, говорит начальник областной полиции Вячеслав Печененко.

"Люди четко указали, что это не Даша и под давлением этих свидетельств появилось страшное признание. Сейчас полиция начала уголовное производство по факту убийства малолетнего ребенка", - рассказал Печененко.



Во время допроса мать призналась, что убийство произошло еще в августе 2018-го.

"Ее сожитель во время ссоры толкнул ребенка. Девочка упала и ударилась головой, потеряла сознание. После неудачных попыток сделать ребенку искусственное дыхание сожитель женщины, разведя в печи дома огонь, сжег тело девочки, а кости вынес на улицу", - добавляет Аброськин.

Сейчас оба родителя задержаны. Продолжается следствие.

Обгоревшие человеческие останки водолазы достали со дна заброшенного карьера в Кривом Роге Днепропетровской области. Они принадлежат 6-летней Амине Менго. Следствие установило, что в металлическом контейнере ее тело сожгли приемные родители. Остатки положили в пакет, привязали шлакоблок и бросили в водоем.