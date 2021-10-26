Жуткое ДТП в Харькове: авто разорвало на части

Фото: t.me/kharkivlife

В Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по Одесской улице, врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. Транспортные средства разорвало на части.

Водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. Травмы получили три пассажира Infiniti. Их госпитализировали. Фото и видео с места аварии опубликовал Telegram-канал Харьков Life.

На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости проезжает перекресток на красный свет и сталкивается с другой машиной. После удара они проезжают несколько десятков метров.

Одна из машин врезалась в рекламный щит.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, следователи и медики. Выясняются обстоятельства аварии.

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18 октября 2017 в центре Харькова внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулке Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.