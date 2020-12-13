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воскресенье, 13 декабря 2020 23:27

Жуткое ДТП на Днепропетровщине: водитель погиб на месте

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Жуткое ДТП на Днепропетровщине: водитель погиб на месте

В Днепропетровской области на трассе перевернулся автомобиль, водитель погиб на месте ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе. Инцидент произошел 13 мая в Павлоградском районе на автодороге между селом Богдановка и хутором Самарский.

Спасатели установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21183 "Лада-Калина", ориентировочно не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся, в результате чего мужчина погиб на месте.

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Его тело достали из автомобиля с помощью аварийно-спасательного оборудования.

На автодороге Киев-Знаменка, что в Обуховском районе, столкнулись автомобили "Renault" и "ВАЗ". Погиб человек и 14-летний подросток.

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