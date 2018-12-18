Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото

Фото: zt.npu.gov.ua

18 декабря около 7:45 на 17 км автодороги Житомир-Могилев-Подольский произошла смертельная авария.

В с. Дворец Житомирского района в результате столкновения 2 иномарок погибли 3 человека, травмы получили еще 3, среди них - ребенок, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel, 38-летний житель Хмельницкой области, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota.

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"В результате ДТП погибли водитель и 2 пассажиров автомобиля Opel, 38-летний и 71-летний жители Хмельницкой области. Еще один пассажир автомобиля, 8-летний житель Хмельницкой области, получил травмы и был доставлен в Житомирскую областную детскую больницу. Также травмы получили водитель и пассажирка автомобиля Toyota, 37-летняя жительница Новоград-Волынского и 45-летняя гражданка Польши. Их доставили в лечебные учреждения Житомира", - рассказали в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУ Национальной полиции области и Житомирского районного отделения полиции, патрульные полицейские. Продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.

В Мелитополе Запорожской области водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. В результате аварии водитель и пассажир авто погибли, еще 2 пассажиров госпитализированы.