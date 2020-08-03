Зоозащитницу порвал пес, за которым она ухаживала

В Одессе на волонтера-зоозащитницу Диану Колычеву напала собака, которую она выгуливала. Фото: facebook.com/animalsosofficial

В Одессе на волонтера-зоозащитницу Диану Колычеву напала собака, которую она выгуливала. Женщина попала в реанимацию.

Недавно к Диане обратились люди, которые оставили свою домашнюю собаку пожилым родителям. Они попросили помощи у зоозащитников. Волонтер занималась с этой собакой у ​​кинолога, ухаживала за ней и кормила. Об этом сообщила общественная организация Animal SOS Odessa.

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"В пятницу, 31 июля, собака среагировала на другое животное и, при попытке прекратить зооагрессию, направила эту агрессию на Диану. Следствием стали тяжелые травмы. Волонтера доставили в реанимационное отделение клиники", - рассказали зоозащитники.

Состояние Дианы сейчас стабильное. Она все еще находится в реанимации.

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