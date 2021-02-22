Злоумышленник отобрал мобильный у школьника и порезал мужчину

В Кривом Роге на Днепропетровщине 20-летний злоумышленник избил 13-летнего парня и забрал у него мобильный телефон. После чего напал с ножом на местного жителя.

Преступление произошло вечером 21 февраля на улице в Покровском районе, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua В Кривом Роге 20-летний злоумышленник отобрал у 13-летнего парня мобильный телефон и подрезал мужчину

"Мужчина ударил 13-летнего парня ногой по голове и отобрал мобильный телефон. После этого у злоумышленника возник конфликт с прохожим, во время которого нападавший ударил потерпевшего ножом в живот. Очевидцы сообщили об агрессивном мужчине в полицию. В результате на станции скоростного трамвая нарушителя задержали и доставили в отделение полиции", - говорится в сообщении.

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Нападавшим оказался житель Херсонской области. У него изъяли нож и похищенный мобильный телефон. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. За содеянное ему грозит до 6 лет тюрьмы.

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