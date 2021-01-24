Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова

 
Ексклюзивы
1/5
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 531
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 1926
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 558
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1404
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1620
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 756
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1881
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 801
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2655
Фото
Все фото
5
6
4
9
4
Женщина погибла в свой день рождения
Женщина погибла в свой день рождения
Пуля попала в окно детской: обстреляли дом депутата
Пуля попала в окно детской: обстреляли дом депутата
Произошел пожар на базе отдыха
Произошел пожар на базе отдыха
Держали в подвале и избивали: похищенного стоматолога разыскали в другой области
Держали в подвале и избивали: похищенного стоматолога разыскали в другой области
Полковник СБУ готовил убийство &quot;правой руки&quot; Баканова
Полковник СБУ готовил убийство "правой руки" Баканова
Видео
Все видео
Из Украины выдворили вора в законе "Зюсю"
Из Украины выдворили вора в законе "Зюсю"
Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников
Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников
Ножи, дубинки и проломленный череп - опубликовали видео избиения украинца в Париже (18+)
Ножи, дубинки и проломленный череп - опубликовали видео избиения украинца в Париже (18+)
Были холодные и голодные: отец оставил 6-месячного младенца на старшую дочь и скрылся
Были холодные и голодные: отец оставил 6-месячного младенца на старшую дочь и скрылся
Трагедия в Харькове: почему пожарным не удалось спасти людей
Трагедия в Харькове: почему пожарным не удалось спасти людей
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1404
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 549
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 207
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 801
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3015
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
Просмотров: 135
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
воскресенье, 24 января 2021 11:54

Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова

4 Комментировать
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства &quot;правой руки&quot; Баканова
Полковник СБУ планировал убийство генерала. Фото: Цензор.НЕТ

Заказное убийство начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова планировалось в сговора нескольких лиц.

Организатор подыскал исполнителя и предложил за совершения преступления $50 тыс. Его задержали при передаче части денег. Об этом во время брифинга сообщили представители СБУ и ГПУ.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанногму. Сбор данных проходил в течение длительного времени. На этапе досудебного расследования СБУ установила, что имел место заговор нескольких человек. Ими был разработан четкий план. Организатор подыскал исполнителя и предложил за выполнение указанного преступления 50 тысяч долларов . СБУ задержала одного из организаторов во время передачи части средств", - сообщил начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились подробности попытки задержания бывшего первого заместителя главы СБУ

Он заявил, что распространенная в СМИ информация об одном из задержанных, который во время спецоперации скрылся с места, не соответствует действительности.

"Не соответствуют действительности любые разговоры о том, что якобы кто-то бежал в наручниках с места задержания данного лица. Очевидно, что различные силы пытаются использовать эту ситуацию в свою пользу, создать фейковый мыльный пузырь", - сказал он.

Действия задержанного подозреваемого полковника "Альфы" Юрия Расюка квалифицировали как посягательство на жизнь правоохранительного органа, добавил и.о. начальника отдела Офиса Генерального прокурора Андрей Лысокобилка.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

22 января в Киеве задержали группировку сотрудников СБУ, причастных к планированию заказного убийства. Они планировали убийство начальника внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов. И по его информации это Андрей Расюк и Дмитрий Нескромный. Последний якобы после задержания сбежал прямо в наручниках. Поэтому его объявили в розыск.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
4 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

4

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

Зеленский убирал снег

Выпустили первый персональный компьютер

В результате теракта в аэропорту погибли 37 человек

Мужчина нашел большой слиток золота земли

Умер премьер-министр

Японец 28 лет скрывался в подполье

В психбольнице сняли культовый фильм

Впервые поступило в продажу пиво в банках

Самое читаемое
&quot;Молодцы&quot;: в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
 4 Просмотров: 13410
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский 1 Просмотров: 9099
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые 1 Просмотров: 8505
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
7
 Просмотров: 8073
&quot;Долой царя&quot;: в Москве начались массовые задержания
"Долой царя": в Москве начались массовые задержания
10
 Просмотров: 6903
Происшествия
В Бразилии разбился самолет из футболистами
В Бразилии разбился самолет из футболистами Просмотров: 333
Избиение 14-летнего украинца во Франции: что известно о состоянии парня
Избиение 14-летнего украинца во Франции: что известно о состоянии парня Просмотров: 423
В сгоревшей легковушке нашли тела 3 человек
В сгоревшей легковушке нашли тела 3 человек Просмотров: 675
Нашли мертвыми 2 мужчин
Нашли мертвыми 2 мужчин Просмотров: 540
Женщина погибла в свой день рождения
Женщина погибла в свой день рождения
5
 Просмотров: 2331
Больше всего комментируют
6
В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального
4
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
4
В России задержали более 3 тыс. митингующих
4
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова
3
Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников
Голосов: 1157
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть