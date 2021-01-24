Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова

Полковник СБУ планировал убийство генерала. Фото: Цензор.НЕТ

Заказное убийство начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова планировалось в сговора нескольких лиц.

Организатор подыскал исполнителя и предложил за совершения преступления $50 тыс. Его задержали при передаче части денег. Об этом во время брифинга сообщили представители СБУ и ГПУ.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанногму. Сбор данных проходил в течение длительного времени. На этапе досудебного расследования СБУ установила, что имел место заговор нескольких человек. Ими был разработан четкий план. Организатор подыскал исполнителя и предложил за выполнение указанного преступления 50 тысяч долларов . СБУ задержала одного из организаторов во время передачи части средств", - сообщил начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились подробности попытки задержания бывшего первого заместителя главы СБУ

Он заявил, что распространенная в СМИ информация об одном из задержанных, который во время спецоперации скрылся с места, не соответствует действительности.

"Не соответствуют действительности любые разговоры о том, что якобы кто-то бежал в наручниках с места задержания данного лица. Очевидно, что различные силы пытаются использовать эту ситуацию в свою пользу, создать фейковый мыльный пузырь", - сказал он.

Действия задержанного подозреваемого полковника "Альфы" Юрия Расюка квалифицировали как посягательство на жизнь правоохранительного органа, добавил и.о. начальника отдела Офиса Генерального прокурора Андрей Лысокобилка.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

22 января в Киеве задержали группировку сотрудников СБУ, причастных к планированию заказного убийства. Они планировали убийство начальника внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов. И по его информации это Андрей Расюк и Дмитрий Нескромный. Последний якобы после задержания сбежал прямо в наручниках. Поэтому его объявили в розыск.