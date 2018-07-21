Житомирская трагедия: мальчик из России потерял мать и сестру в аварии

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой свяжется с семьей пострадавшего в аварии в Житомирской области ребенка из России.

"Сейчас мы занимаемся этим мальчиком, который остался один. Потому что мама и сестра погибли. Сейчас мой представитель по вопросам прав детей уже выясняет все обстоятельства и будет связываться с семьей для предоставления всей необходимой помощи, чтобы его можно было доставить домой", – сказала сообщила Денисова в эфире "112 Украина".

Пострадавшему ребенку еще нужна медицинская помощь.

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На трассе возле села Глубочицы под Житомиром микроавтобус с пассажирами сообщением Киев - Ровно, двигаясь по направлению к Житомиру, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. Трагедия произошла в 10:40 пятницы, 20 июля, на 127-м километре автодороги Киев - Чоп.

Погибли двое граждан Российской Федерации, в том числе девочка 2010 года рождения.