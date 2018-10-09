Жители прилегающих к арсеналу сел жалуются в полицию

Фото: facebook.com/UA.National.Police

В полицию поступило 37 сообщений от жителей Черниговской области. Сообщают о мародерстве.

Полиция проверила 3 ​​сообщения о мародерства в Ичне и районе. Все они не подтвердилась. Еще 4 сообщение было о возникновении пожаров в зданиях на окраинах Ични. Их локализовали, сообщили в Национальной полиции Украины.

В зоне чрезвычайной ситуации продолжают работать полицейские. Их задача - помощь людям и обеспечения правопорядка. Об этом заявил в.и.о. Председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Мы каждый час увеличиваем количество полицейских в зоне чрезвычайной ситуации. Основная цель полиции - обеспечение и охрана общественного порядка именно в местах, где идет эвакуация местного населения. Также мы не должны допустить фактов мародерства и других правонарушений в отношении наших граждан, пострадавших от этой ситуации", - сказал Аброськин.

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В настоящее время информации о получении гражданами телесных повреждений не поступало.

В Ичнянском районе Черниговской дороги закрыли для всех видов транспорта. Это связано с пожаром и взрывами на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба. Также для безопасности полетов введен запрет на использование воздушного пространства в радиусе 30 километров.