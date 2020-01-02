Жители дома нашли в петле своего соседа

Фото: dnipro.depo.ua

В Днепре 2 января в переулке Жевалковского обнаружили труп мужчины. Он покончил с собой у дома, в котором жил.

Тело обнаружили около 6:20, пишет Информатор.

Мужчина в возрасте около 60 лет, повесился на турниках, которые расположены за домом. Его опознали соседи.

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По их словам, у самоубийцы были проблемы на работе. Также известно, что у него есть дети, но мужчина жил один.

В поселке Первомайское на Харьковщине повесилась 31-летняя женщина. Ее нашли на турнике детской площадки в 1/2-м микрорайоне за домом №48.