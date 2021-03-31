Жертвой Сovid-19 стал 2-месячный младенец

В Харькове от коронавируса умер 2-месячный младенец. Фото: pixabay.com

На Харьковщине за последние 3 дня от коронавируса умер 2-й ребенок.

Малышу было 2 месяца. У ребенка была сопутствующая патология, сообщили в Харьковском областном центре Минздрава.

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"Ребенок 2 месяцев с города Бахмут Донецкой области имел сопутствующую патологию - врожденные пороки сердца, находился в нашей области на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

Всего в Украине от Сovid-19 умерли уже 20 детей.

На этой неделе в Харькове умер 11-летний мальчик из села Ватутино Нововодолажской общины. Более 2 недели находился в реанимации, был поражен еще одним опасным возбудителем - герпесвирусом.