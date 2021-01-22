Жертвой мог стать еще один: подробности гибели 64-летнего предпринимателя

По предварительным выводам экспертов, 64-летнего мужчину разорвало взрывом от гранаты "Ф-1" Фото: ua.korrespondent.net

В Кировоградской области коллега погибшего от взрывчатки 64-летнего предпринимателя сегодня нашел взрывное устройство под своей машиной.

Известно, что погибший был директором гранитного карьера. По предварительным выводам экспертов, 64-летнего мужчину разорвало взрывом от гранаты Ф-1, пишет tsn.ua. Сейчас с коллегой погибшего работают эксперты.

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Местные жители потрясены и говорят, что никаких конфликтов ни на предприятии, ни вокруг него не было. Полиция рассматривает сразу несколько версий случившегося.

"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий были найдены останки взрывного устройства. Мужчина, пострадавший во время этого взрыва, погиб во время доставки в больницу из-за полученных травм. Мы отрабатываем несколько версий, в том числе и рабочую", - отмечают в полиции.

Следствие продолжается.

Трагедия произошла 21 января. Взрыв прогремел возле дома 64-летнего предпринимателя. Мужчина погиб на месте. В полиции дело расследуют как умышленное убийство.