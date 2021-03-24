Жертва разборок наркоторговцев: жуткая история исчезновения и убийства украинки в Италии

В Италии арестовали 50-летнего Франческо Лупино, которого подозревают в убийстве одесситки 29-летней Кристины Новак. Фото: facebook.com/ Украинский центр-в-Италии-1876928112604616

В Итальянском Кастельфранко ди Сотто 23 марта арестовали 50-летнего Франческо Лупино, которого подозревают в убийстве одесситки 29-летней Кристины Новак.

Она исчезла в конце октября прошлого года в маленьком городке Альтопашо неподалеку Пизы. Сразу после ареста ее сожителя - 41-летнего Айрама Гонзалеса Негрима, предпринимателя испанского происхождения, которого обвиняли в незаконном ношении оружия и боеприпасов, хранении краденых товаров, а также наркотиков с целью продажи. Об этом сообщает Украинский центр в Италии в Facebook.

Соседом Кристины и "партнером" в криминальных сделках ее сожителя был татуировщик Франческо Лупино. Негрима захотел выйти из "бизнеса". И обвинил итальянца в краже денег, вырученных от наркотрафика. В ответ он угрожал испанцу пистолетом. В конце концов наркоторговцы решили поделить имущество. Лупино отдал Гонсалесу наркотики и два пистолета, а позже заявил на него в полицию.

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31 октября во время обыска полиция нашли оружие и наркотики в доме испанца и арестовала его. Кристину также забрали в участок для допроса, однако не выдвинули никаких обвинений, поэтому она в этот же вечер вернулась домой.

"Утром 2 ноября Кристина перестала выходить на связь. Ее мать, которая живет в Украине, заявила в полицию. Тогда же копы впервые осмотрели дом и нашли ключи от дома Кристины, ключи от автомобиля Гонсалеса, все документы и сумку девушки. Поскольку она не имела с собой документов, добровольное бегство казалась следователем неправдоподобным. Они сразу открыли дело о похищении", - сказано в сообщении.

Через 2 месяца дело об исчезновении переквалифицировали на умышленное убийство и вышли на след предполагаемого убийцы украинки. Мотивом убийства Кристины могла стать ссора между Франческо и Гонзалесом за 2 дня до ареста испанца.

Предварительно, женщину застрелили в доме. Об этом свидетельствуют остатки цинка, меди и свинца, как основные компоненты пули, которые полиция обнаружили в стенах дома, где проживала Кристина с Гонзалесом. Свидетель рассказал, что в ночь исчезновения Кристины Лупино выносил черные пакеты из дома и грузил их в свой автомобиль, так полиция вышла на след итальянца.

Тело женщины еще не нашли, продолжается допрос подозреваемого в убийстве.

В Турции под Бодрумом в своем доме была найдена мертвой украинка 25-летняя Кристина Новицкая. Женщину обнаружили на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках.