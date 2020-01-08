Женщины ограбили больного мальчика на Рождество

Две женщины похитили бокс для сбора денег на лечение больного мальчика в столичном торговом центре. Фото: kiev.informator.ua/

Две женщины похитили бокс для сбора средств на лечение больного мальчика в ТЦ "Магелан" на Рождество.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщин, – пишет kiev.informator.ua

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Женщин задержать пока не удалось. На них завели протокол.

Пустой бокс нашли в переходе возле метро Теремки.

В Киеве разоблачили преступную группу, которая изготовляла и продавала фальшивые лекарства, в том числе и за границу.