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воскресенье, 28 февраля 2021 19:12

Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства

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Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
В Мариуполе в арендованной квартире нашли убитыми 19-летнюю женщину и 23-летнего мужчину. Фото: dn.npu.gov.ua

На телах убитых в квартире в Мариуполе 19-летней женщины и 23-летнего мужчины обнаружили многочисленные ножевые ранения.

Одно из тел находилось в ванной комнате, по словам очевидцев. По неподтвержденной информации, женщину поджигали. У мужчины было перерезано горло. Квартира была заперта, а ключи находились внутри, пишет 0629.

Жительница соседней квартиры рассказала, что впервые увидела эту пару за 3 дня до убийства. Ее собака случайно забежала в эту квартиру, когда двери были открыты. Женщина и мужчина показались очень приличными и доброжелательными людьми.

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Ночью 27 февраля соседка слышала странные звуки из квартиры квартирантов. Вероятно, именно тогда и произошло убийство.

Также есть данные, что хозяин сдал квартиру посуточно 25 февраля. А когда не смог дозвониться до квартирантов, приехал сам. Он открыл дверь своим ключом и обнаружил два трупа.

Тела погибших направлены в морг для проведения экспертизы. В полиции пообещали дать подробности двойного убийства в понедельник, 1 марта.

В Мариуполе Донецкой области в съемной квартире в Центральном районе города нашли убитыми 19-летнюю женщину и 23-летнего мужчину. Тела обнаружил хозяин квартиры 27 февраля. Следователи открыли уголовное производство. Причастных к преступлению устанавливают.

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