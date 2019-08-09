Женщину забил до смерти 37-летний сын

Фото: one.kr.ua

Утром 9 августа на проспекте Металлургов в Кривом Роге произошло убийство. Там в собственной квартире до смерти забили женщину.

Тело в крови лежало на полу, сообщает one.kr.ua.

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Предварительно, забил мать до смерти ее 37-летний сын. Он скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция.

Все обстоятельства преступления устанавливают следователи. Открыто уголовное производство.

В селе Красиловка Броварского района Киевской области сын забил до смерти мать. Причиной стало то, что якобы женщина украла деньги.