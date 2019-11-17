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воскресенье, 17 ноября 2019 01:38

Женщину ударили бутылкой по голове и украли сумку с деньгами

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Женщину ударили бутылкой по голове и украли сумку с деньгами
Преступник разбил бутылку об голову женщины. Фото: Нацполиция

В городе Никополь Днепропетровской области мужчина ударил стеклянной бутылкой по голове 32-летнюю женщину, которая шла сквером. Затем попытался задушить, после чего выхватил сумку и убежал.

В сумке было 20 000 гривен и документы, сообщает пресс-служба полиции области.

Злоумышленник напал на женщину, когда она остановилась и начала разговаривать по телефону.

Нападавшего задержали. Во время обыска в его доме нашли и изъяли телефон пострадавшей. На момент преступления мужчина был под действием наркотиков.

Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

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В Дарницком районе столицы произошла стрельба, в результате которой мужчину отправили в больницу с огнестрельным ранением груди.

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