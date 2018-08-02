Женщину убили за затопленную квартиру

В лесополосе возле села Сергеевка Белгород-Днестровского района нашли тело 50-летней Инны Бешляга. Фото - Facebook

В лесополосе возле села Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области нашли тело 50-летней Инны Бешляги. 27 июля приблизительно в 16:00 женщина вышла из дома и не вернулась. Ее объявили в розыск, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Сегодня стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Бешляги.

По информации правоохранителей, у нее был конфликт с соседом. Тот ранее затопил ей квартиру и не хотел возвращать 14 тыс. грн долга.

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В день гибели Инны Бешляги мужчина пришел к ней домой и ударил тяжелым предметом по голове, затем тело вывез в лесопосадку и сжег.

По факту убийства открытое уголовное производство. Следствие продолжается.

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