Женщину с 3-летней внучкой нашли мертвыми в квартире

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28 ноября в 10:22 в Одессе загорелась квартира на 5-м этаже 9-этажки по ул. Семена Палия, 78.

Погибли 82-летняя женщина и ее 3-летняя внучка, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Горело на 10 м2. Во время тушения пожара эвакуированы 6 человек, спасли 2 - одного по лестнице, второго по автолестнице. Женщина с внучкой погибли. В 11.00 пожар полностью был потушен", - рассказали спасатели.

Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электрического удлинителя. Все обстоятельства устанавливают эксперты.

В селе Чепелиевка Белоцерковского района Киевской области произошел пожар. Загорелся частный дом на улице Зеленой в дачном кооперативе "Механик". Погибли 2 человека - 55-летняя женщина и ее 14-летний сын