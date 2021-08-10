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вторник, 10 августа 2021 09:59

Женщину раздавило на дороге

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В Ровно под колесами грузовика погибла женщина.

Сообщение о смертельном автопроисшествии на ул. Романа Шухевича поступило сегодня, 10 августа, около 09:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: t.me/NPU_Rivne
  В Ровно под колесами грузовика погибла женщина. Ее лицо устанавливается
В Ровно под колесами грузовика погибла женщина. Ее лицо устанавливается

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"Личность погибшей и все обстоятельства аварии устанавливают полицейские", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Патрульные регулируют дорожное движение.

В Днепре военный грузовик переехал женщину, которая шла по пешеходному переходу на "зеленый". Произошло все на перекрестке ул. Александра Поля и Пилиппа Орлика. Сначала пострадавшая попала под колеса самого грузовика, затем ее переехало колесами прицепа.

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Дата
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