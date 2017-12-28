Женщину похитили на выходе из дома

В силу был введен план "Перехват". В 19.30 автомобиль и злоумышленники были задержаны.

В Приморском районе Одессы правоохранителям удалось освободить женщину, которую похитили неизвестные.

Об этом сообщил советник руководителя областного управления полиции Руслан Форостяк.

"Сегодня вечером в дежурную часть Полиция Одесской области поступило сообщение, что неизвестные лица, буквально на входе в свой дом в Приморском районе # Одесса по ул. М.Говорова похитили женщину и увезли в неизвестном направлении на автомобиле БМВ Х5 темного цвета", - говорится в сообщении.

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В силу был введен план "Перехват". В 19.30 автомобиль и злоумышленники были задержаны.

"Великолепная работа, эффективный план, дислокация постов и бдительность личного состава. Отдельно хочу отметить работу тактиков патрульных на "приеме" этих негодяев и группы номер два за профессиональные действия", - отметил Форостяк.

Накануне в Одессе исчезла Алла Горкуша. Женщина медик, поехала на вызов. Домой не вернулась.